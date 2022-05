El motivo por el que Stephen Hawking nunca recibió un Premio Nobel

Stephen Hawking es considerado uno de los hombres más inteligentes de la historia y gracias a sus aportes en la ciencia recibió notables reconocimientos. Pese a sus contribuciones relacionadas a la astrofísica, nunca obtuvo un Premio Nobel, uno de los galardones más importantes del mundo, que lo consiguieron personas como Albert Einstein y Marie Curie.

Sus teoremas respecto a las singularidades espaciotemporales en el marco de la relatividad general lo convirtieron en una notable personalidad dentro del mundo de la física. También se hizo famoso por la predicción teórica de que los agujeros negros emitirían radiación, lo que se conoce hoy en día como radiación de Hawking.



Según Stephen Hawking, no todo es absorbido por un agujero negro sino que hay un poco de radiación que escapa, y era un fiel creyente de que los más pequeños producen una mayor radiación. "Se han buscado miniagujeros negros con esta masa, pero hasta ahora no los han encontrado. Es una pena, porque en ese caso yo hubiera ganado el premio Nobel", afirmó en una conferencia de 2016.

Stephen Hawking: ¿por qué nunca ganó un Premio Nobel?

Cabe destacar que Stephen Hawking fue un gran pensador y puso en debate una gran cantidad de temas que llevaron a replantear al mundo de la ciencia. Sin embargo, era una persona teórica y sus análisis nunca tuvieron pruebas contundentes para confirmar estas teorías.

El Premio Nobel se otorga a personas que hicieron descubrimientos avalados por los expertos, ya que busca pruebas, no ideas. "El premio Nobel no se otorga a la persona más inteligente, ni siquiera al que hace el mayor aporte a la ciencia. Se otorga a los descubrimientos. Las mejores teorías de Hawking no han sido sometidas a la prueba experimental, por eso no ha ganado un premio", explicó el físico Sean Carroll, del Instituto de Tecnología de California.

Stephen Hawking con Barack Obama. Fuente: Wikipedia.

Los seguidores de Stephen Hawking suelen comparar su caso con el de Albert Einstein, padre de la teoría de la relatividad y ganador del Premio Nobel de Física. Pero el galardón no lo obtuvo por esto, sino por el descubrimiento de la ley del efecto fotoeléctrico, que consiste en la emisión de electrones por un material al incidir sobre él una radiación electromagnética.

Aunque no se llevó nunca el máximo galardón dentro de la ciencia, recibió 12 doctorados honoris causa y fue galardonado con la Orden del Imperio Británico. También ganó el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, la Medalla Copley, la Medalla de la Libertad y el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento, además de ser integrante de la Real Sociedad de Londres.



