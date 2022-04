Preocupación por la falta de medicamentos en farmacias

Cada vez es más común ver cómo la falta de medicamentos se hace notoria en diferentes partes del país. En este caso el detonante de un largo hilo de quejas es un tuit que evidencia la falta de medicamentos en la Ciudad de Buenos Aires al que respondieron personas de diversas provincias, entre ellas, Mendoza, acusando que esa carencia también se replica en farmacias del interior del país.

Verónica Lillo se refirió en un vasto hilo de Twitter a la problemática que vive la provincia de Mendoza y comenzó detallando algunos de los medicamentos que no se encuentran disponibles: "Qué vergüenza Mendoza! No se consigue Amoxicilina duo suspensión, no hay Claritromicina suspensión, no hay Dipirona en ninguna de sus formas, no hay ibuprofeno suspensión, no hay betametasona en gotas, no hay tés descongestivos, no hay jarabes expectorantes, y ahora entraron en falta el Refrianex compuesto y el Qura plus. Es una vergüenza estar frente al mostrador y no poder dispensar ninguno de los medicamentos de alta demanda en la temporada de frío, sobre todo las formulaciones pediátricas", remarcó la usuaria de la red social.

Inmediatamente, continuó buscando una lógica para esta falta de oferta. "Hay desabastecimiento de los medicamentos básicos que se usan para tratar las patologías cuya incidencia aumenta entre marzo y septiembre, y es especialmente grave la falta total de formulaciones pediátricas. ¿Qué onda los laboratorios?", se preguntó.

"¿Se guiaron por las cantidades que vendieron en 2020-2021 que estuvimos encerrados por la pandemia para preparar su stock? O sea, ¿ni un solo asesor que les dijera: papá, se terminó la cuarentena, prendé la maquinita de los de la temporada otoño - invierno 2022?? Es como cuando empezó la pandemia y en una semana nos quedamos sin paracetamol, sin alcohol y sin barbijos. Bárbara la preparación para las emergencias eh. Me dejan re tranquila!", concluyó Verónica.

Otros usuarios comentan más medicamentos faltantes, sobre todo para las enfermedades estacionales

Otros usuarios aprovecharon para señalar el error en su razonamiento, por ejemplo, una mujer explicó: "No será que se duplicaron, triplicaron los casos de estas enfermedades? Y no alcanzan porque no estaban estimados?".

Mientras tanto, otro usuario comentó: "Menos mal que tenemos ministerio.... Creo que tu lugar es detrás del mostrador y no el de expresar tus creencias para el faltante... Si algo está claro es que todos los laboratorios quieren vender más y no vender una cantidad limitada de productos. Tu razonamiento es patético".

De la misma manera que Verónica Lillo, otros internautas se manifestaron sobre medicamentos que faltan en otras partes del país. Es el caso de Julietita, que alerta sobre el desabastecimiento en la Ciudad de Buenos Aires: "En CABA no conseguí Novalgina para mi hija que tuvo fiebre alta ni Lisovyr jarabe porque además tiene herpes". Más personas se hicieron eco de este reclamo: "Desde el mes de noviembre no hay Novalgina pediátrica. Patético", escribió alguien, a quien le respondieron: "Creo que fue prohibida su venta en el mundo".

La recomendación de una ciudadana para mantener una buena salud

