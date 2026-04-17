Expertos en educación debaten sobre la comprensión lectora y la alfabetización

Los días 10 y 11 de abril se realizó, con modalidad online, la cuarta edición del Congreso Internacional de Alfabetización y Comprensión Lectora organizada por Wumbox. Este evento, que ya se ha instalado como uno de los más relevantes del ámbito a nivel regional gracias a los expertos que convoca, invitó a sus asistentes a reflexionar sobre cómo se construye una comprensión lectora competente

El congreso de alfabetización reunió a 10 especialistas En distintas áreas de diversos países que abordaron la problemática de la comprensión desde distintas perspectivas y partiendo de los inicios de la alfabetización. Todos hicieron hincapié en la importancia de la oralidad para la comprensión. La Dra. Verónica Maggio profundizó en la importancia del desarrollo de la oralidad, ya que “el entorno hablante y estimulante es fundamental y debe ser sistematizado y continuo”. Jane Oakhill, especialista en los procesos cognitivos subyacentes a la comprensión lectora en niños de educación primaria, especialmente entre los 7 y 10 años, señaló que "si el desarrollo oral y la comprensión del lenguaje oral no es buena va a ser muy difícil construir una buena comprensión lectora". Esta perspectiva fue reforzada por Milagros Tapia Montesinos, de Perú, quien enfatizó que "el aprendizaje de la lectura empieza con el lenguaje oral".

WUMBOX1 Los días 10 y 11 de abril se realizó, con modalidad online, la cuarta edición del Congreso Internacional de Alfabetización y Comprensión Lectora organizada por Wumbox. Wumbox.

Para Jane Oakhill, la comprensión se define como "la construcción de una representación coherente e integrada del significado del texto", lo cual exige ir más allá de la información explícita. A su vez, la reconocida lingüista argentina Valeria Abusamra explicó que "inferir no es opcional, es imprescindible para comprender", ya que "el significado del texto va mucho más allá de interpretar y entender la información literal que este presenta". A lo largo de las exposiciones se explicó que las habilidades clave involucradas en el proceso de comprensión son la integración, las inferencias, el vocabulario avanzado, la comprensión de la estructura del texto, el monitoreo de la comprensión y la memoria de trabajo. La Dra. Kate Cain afirmó que “el conocimiento de la estructura narrativa y el uso de conectores favorecen la comprensión lectora y predicen su desarrollo”. De allí la importancia de trabajarlas de forma estructurada y sistemática. En ese sentido, uno de los aportes que más resonó durante el Congreso fue la necesidad de implementar intervenciones pedagógicas basadas en la evidencia y con un enfoque sistemático. Las expertas Milagros y Oakhill coincidieron en que la lectura y la escritura "no se adquieren de forma natural, sino que requieren una enseñanza explícita", y Oakhill especificó que las habilidades deben enseñarse "integradas y en relación con textos completos, no de forma aislada".

La lectura y la escritura "no se adquieren de forma natural Por su parte, el experto uruguayo Ariel Cuadro reforzó este punto al afirmar que "las intervenciones efectivas son aquellas que son explícitas, estructuradas y que tienen una jerarquización" y señaló que para lograr esto, se hace indispensable la formación docente. Juan Eugenio Jiménez, profesor de la Universidad de La Laguna (Canarias, España), especialista en dificultades de aprendizaje, coincidió y resaltó que "las formaciones docentes son indispensables para acortar la brecha entre la evidencia y lo que sucede dentro del aula". En el marco del congreso también se llevó a cabo un conversatorio en el que se pusieron en común diversas estrategias de intervención para abordar las dificultades en la enseñanza de la lectura y la escritura. En este espacio, el Dr. Pedro Cardona analizó los desafíos que implica alfabetizar en contextos multilingües, una realidad presente en diversas regiones de América Latina. Al respecto, señaló que “en muchos sistemas educativos hay docentes que atienden a la lengua minoritaria de sus alumnos sin tener conocimiento de esta, lo cual constituye uno de los principales problemas”. Asimismo, fundamentó la importancia de promover una doble inmersión lingüística.