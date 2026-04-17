Expertos en educación debaten sobre la comprensión lectora y la alfabetización
Con 6000 participantes se realizó el IV Congreso Internacional de Alfabetización y Comprensión Lectora de Wumbox.
Los días 10 y 11 de abril se realizó, con modalidad online, la cuarta edición del Congreso Internacional de Alfabetización y Comprensión Lectora organizada por Wumbox. Este evento, que ya se ha instalado como uno de los más relevantes del ámbito a nivel regional gracias a los expertos que convoca, invitó a sus asistentes a reflexionar sobre cómo se construye una comprensión lectora competente
El congreso de alfabetización reunió a 10 especialistas
En distintas áreas de diversos países que abordaron la problemática de la comprensión desde distintas perspectivas y partiendo de los inicios de la alfabetización. Todos hicieron hincapié en la importancia de la oralidad para la comprensión. La Dra. Verónica Maggio profundizó en la importancia del desarrollo de la oralidad, ya que “el entorno hablante y estimulante es fundamental y debe ser sistematizado y continuo”. Jane Oakhill, especialista en los procesos cognitivos subyacentes a la comprensión lectora en niños de educación primaria, especialmente entre los 7 y 10 años, señaló que "si el desarrollo oral y la comprensión del lenguaje oral no es buena va a ser muy difícil construir una buena comprensión lectora". Esta perspectiva fue reforzada por Milagros Tapia Montesinos, de Perú, quien enfatizó que "el aprendizaje de la lectura empieza con el lenguaje oral".
Para Jane Oakhill, la comprensión se define como "la construcción de una representación coherente e integrada del significado del texto", lo cual exige ir más allá de la información explícita. A su vez, la reconocida lingüista argentina Valeria Abusamra explicó que "inferir no es opcional, es imprescindible para comprender", ya que "el significado del texto va mucho más allá de interpretar y entender la información literal que este presenta". A lo largo de las exposiciones se explicó que las habilidades clave involucradas en el proceso de comprensión son la integración, las inferencias, el vocabulario avanzado, la comprensión de la estructura del texto, el monitoreo de la comprensión y la memoria de trabajo. La Dra. Kate Cain afirmó que “el conocimiento de la estructura narrativa y el uso de conectores favorecen la comprensión lectora y predicen su desarrollo”. De allí la importancia de trabajarlas de forma estructurada y sistemática. En ese sentido, uno de los aportes que más resonó durante el Congreso fue la necesidad de implementar intervenciones pedagógicas basadas en la evidencia y con un enfoque sistemático. Las expertas Milagros y Oakhill coincidieron en que la lectura y la escritura "no se adquieren de forma natural, sino que requieren una enseñanza explícita", y Oakhill especificó que las habilidades deben enseñarse "integradas y en relación con textos completos, no de forma aislada".
La lectura y la escritura "no se adquieren de forma natural
Por su parte, el experto uruguayo Ariel Cuadro reforzó este punto al afirmar que "las intervenciones efectivas son aquellas que son explícitas, estructuradas y que tienen una jerarquización" y señaló que para lograr esto, se hace indispensable la formación docente. Juan Eugenio Jiménez, profesor de la Universidad de La Laguna (Canarias, España), especialista en dificultades de aprendizaje, coincidió y resaltó que "las formaciones docentes son indispensables para acortar la brecha entre la evidencia y lo que sucede dentro del aula". En el marco del congreso también se llevó a cabo un conversatorio en el que se pusieron en común diversas estrategias de intervención para abordar las dificultades en la enseñanza de la lectura y la escritura. En este espacio, el Dr. Pedro Cardona analizó los desafíos que implica alfabetizar en contextos multilingües, una realidad presente en diversas regiones de América Latina. Al respecto, señaló que “en muchos sistemas educativos hay docentes que atienden a la lengua minoritaria de sus alumnos sin tener conocimiento de esta, lo cual constituye uno de los principales problemas”. Asimismo, fundamentó la importancia de promover una doble inmersión lingüística.
Por otro lado, Jiménez también expuso sobre el Modelo de Respuesta a la Intervención (MRI) y enfatizó la importancia de trabajar en la detección temprana y la prevención de los desfasajes de aprendizaje. Acompañando esta perspectiva, Victoria Bianchi di Cárcano y Agustín Pardo Van Thienen, representantes de Wumbox, presentaron las herramientas que ofrece la plataforma, que están basadas en evidencia científica y permiten al docente hacer un seguimiento contínuo de los estudiantes. De esta manera se puede prevenir la dificultad que menciona Jiménez acerca de que "muchos educadores recién notan que el alumno no ha aprendido al finalizar el proceso de aprendizaje, cuando deberían hacerlo durante el mismo".
Otro gran aporte del Congreso fue la reflexión
Sobre las nuevas formas de leer y comprender a partir de lo digital. Ladislao Salmerón, catedrático del departamento de Psicología evolutiva y de la Educación e investigador de la ERI Lectura de la Universidad de Valencia detalló que un lector digital competente "sabe navegar textos digitales, integrar información de distintas fuentes y evaluar críticamente la calidad de la información". Los entornos digitales presentan desafíos como la distracción y la dificultad para seleccionar fuentes relevantes, haciendo necesario enseñar de forma explícita la navegación, la interacción y la evaluación.
Otro tema que se abordó fue el rol que tiene la familia y el entorno social en la construcción de las habilidades necesarias para aprender a leer y a escribir. La reconocida fonoaudióloga argentina Verónica Maggio sostuvo que la estimulación familiar de la oralidad, a través de las conversaciones es fundamental para desarrollar las habilidades necesarias para estos aprendizajes. Silvia Figiacone, doctora en psicología y experta en neuropsicología y educación, sostuvo a su vez que el éxito de cualquier tratamiento "no está basado en evidencia y no está sostenido por la familia y la escuela difícilmente tendrá buenos resultados".
Durante el Congreso los participantes pudieron hacer preguntas y comentarios y se puso de manifiesto que muchos docentes y terapeutas están interesados y comprometidos en reflexionar sobre la enseñanza y los modos de abordar los desafíos que se plantean en la actualidad.
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