El llanto de una niña mendocina que padece bullying y no quiere volver a la escuela

Víctima de bullying, una niña de Tupungato contó por qué no quiere volver a la escuela: "Me tratan de gorda chancha, estoy cansada, me tienen harta", dice en el video que muestra su desesperación y pone en escena un problema del que la sociedad entera debería hacerse cargo.