Mark Oliver Everett, un artista para sentirte menos solo

Hay una pequeña previa en los gloriosos años 90, cuando estaba de novio con mi futura mujer (hoy exmujer). Mi cuñado Santiago -que Dios lo tenga en la gloria- era un gran tipo con el que compartíamos varios temas, entre ellos la música. Él tenía el primer disco debut en CD de Eels llamdo Beautiful Freaks, con dos temas que me gustaban y eran los más o menos conocidos. "Novacaine for the soul" que era el hit y "My Beloved Monster". Había muchas cosas raras en ese descubrimiento que definían al freak y hermoso ser que es Mark Oliver Everett, llamado E. El nombre del disco (Hermosos freaks), los nombres de los temas que me gustaban 1) Novacaína para el alma (maltrecha por lo que decía la letra) y 2) Mi bello Monstruo que no terminaba de entender si hablaba de su pareja o de su peor yo. Y por último su tapa que me llamaba la atención con una chica con los ojos bien grandes y que parecía salida de una película de Tim Burton.

Una imagen que parecía salida de una película de Tim Burton

El sonido era bien de la nueva ola de bandas de los 90 dentro de la amplia clasificación de rock alternativo, que iba de Green Day a RHCP, una oleada fresca de bandas americanas que aparecieron una tras otra. En el caso de Eels, me quedé con ese disco y no mucho más, para mi fue una banda One Hit Wonder (un hit en MTV y chau).

Eels en los años 90

Después, por más de quince años no los tuve ni en radar hasta que de grande leí una crítica de un libro llamado "Cosas que tus nietos deberían saber". Estaba escrito por este tipo, Mark Oliver Everett, y el periodista me lo vendió tanto que lo compré esa misma semana.

El libro lo devoré con la misma ansiedad que uno se atraganta con comida después de un largo viaje y vuelve famélico. Al terminarlo me calmé y a la semana lo volví a leer despacio, acompañando cada capítulo de su vida con su música que iba descubriendo. Debo decir que me pareció una de las mejores autobiografías de un músico jamás leída. En ese libro conocí a un artista normal, un antirockstar, que realmente la tuvo que luchar, que tuvo bastantes tragedias familiares, que cuando estaba tocando fondo pegó un hit, y luego en vez de continuar el camino fácil, siguió haciendo discos según el momento que vivía, siempre del lado difícil de la venta, peleando con productoras que se negaban a publicar algunos discos. Y mientras este artista te iba mechando cosas de su carrera musical, te mezclaba sus miserias, fracasos amorosos, miedos, ansiedades y debilidades como un amigo que se toma un trago con vos. Cero estrella, un freak hermoso, oscuro pero con un dejo de sabor luminoso o esperanzador, a pesar de todo. Alguien tan común como vos y yo.

Leelo por favor

"Cosas que tus nietos deberían saber" es un libro ya muy bueno desde el título, ya que Mark ni siquiera tiene hijos.

En una entrevista en Paris, mientras promociona su libro, una periodista le pregunta si tiene hijos y le dice que no, que directamente piensa tener nietos. La periodista, demasiado literal para el sentido del humor bizarro de este señor que siempre anda con habanos y ha tenido una de las mejores barbas del rock, le dice que es imposible tener nietos antes que hijos y E nunca deja de repetirle seriamente que algo se le ocurrirá para que suceda. (Esta anécdota se cae a pedazos sabiendo que tuvo un primer hijo hace un par de años).

Leyendo el libro y escuchando sus canciones uno piensa cómo es increíble que uno se aferre a la música cuando te pasan cosas heavies, las buenas también, obviamente. Nos pasa como oyentes y les pasa a los que componen. Dicen que la tragedia es una buena musa para la inspiración y queda demostrado en gran parte de la música de Eels.

Mark es un buen personaje y repito un freak hermoso. Alguien bastante ermitaño que hoy debe andar por los cincuenta y largos, que escribe sus canciones de manera sincera y simple. Lo bueno y lo malo sin filtro. Te mete en su vida y pasa de la tristeza a la alegría, del aburrimiento de la vida misma a la melancolía. Es uno de los mejores antihéroes que vi, que a lo largo de los años se quedó literalmente sin familia (padre muere de infarto, la hermana se suicida, su madre muere de cáncer, hasta su perro y su manager se mueren!, su prima y su pareja también mueren mientras viajaban en uno de los aviones del 11 de septiembre). Lo que para muchos debería ser una linda excusa para dar lástima, este lindo ser nos muestra el lado luminoso de la tragedia y la lucha, como una especie de coach alternativo y bien sincero. Y que al tener un hijo, una nueva familia va naciendo y renaciendo. Mark Oliver Everett, E para sus fans y amigos

Lo mismo que te cuesta a vos en tu laburo, a él le cuesta con cada disco que saca, evitando transar con todo consejo del sistema y peleando como un Don Quijote contra la industria y sus fans (cada disco es bien diferente) para hacer lo que se le canta, literal. Y a veces le sale muy bien. Tiene muchos héroes que coinciden con varios nuestros: Dylan, Johnny Cash, Neil Young, John Lennon, Tom Waits y Van Morrison, entre otros,

Si la banda no te suena para nada, te recomiendo algo muy raro: empezá leyendo el libro como hice yo. Y si te da fiaca, estos son cinco discos claves al menos para mí, y luego te haré una selección en Spotify a ver si te gusta. La gente amiga que conozco que le gusta esta banda, realmente conoció la historia de Mark y se enamoró de la música y de este artista

Electro-Shock Blues: Es su Plastic Ono Band de Lennon, escupe todo lo malo que le paso, del suicidio de su hermana Lisa al cáncer de su vieja. Segundo disco y todo lo contrario a lo que fue su debut hitero "Beautiful Freaks". Es un disco de la muerte que habla de la vida. Blinking Lights and Other Revelations: Tardó más de un año en que se lo publiquen. Una obra maestra pensada como disco doble muy autobiográfico y de autoayuda al estilo del libro. Muchas cuerdas armónicas y letras de reflexión medias tremendas. Hombre Lobo: Hermoso disco después de cuatro años de silencio. Tragicómico y honesto como nunca, en una época de barba larga (su transformación en lobo en todo sentido). Época de amor con una rusa que incluye matrimonio y un final que no llega a las perdices ni a envejecer juntos. Beautiful Freaks: Primer disco debut muy bueno y fácil de escuchar. Tiene su mayor hit y te transporta a los 90 a esa época de Nirvana, MTV, skates y pelos teñidos. Quizás te suene "Novacaine" y quizás no. Depende de tu edad y si en esa época escuchabas Luis Miguel o Pearl Jam. Live at Town Hall: Zarpado disco en vivo. Acústico y acompañado de cuerdas y un habano. Muy bueno en el libro como cuenta que se cansa de las giras y quiere hacer un recital para "gentlemen", mientras disfruta de un habano en vivo.

Para terminar, te dejo esta letra que lleva justamente el nombre del libro y refleja lo que vas a sentir cuando entres en el mundo de E. Una letra super autobiográfica que debería estar en la contratapa del libro, como una sinopsis.

Things the Grandchildren Should Know

Me voy a la cama realmente temprano,

a todos les parece extraño.

Me despierto muy temprano,

no importa que tan decepcionado estuve con el día anterior,

siempre se siente nuevo.



No salgo mucho de casa,

no me gusta estar entre la gente,

me hace sentirme raro y nervioso.

Tampoco me gusta ir a shows,

para mi es mejor estar en casa.

Algunos piensan que eso significa que odio a la gente

pero eso no es del todo cierto.



Hago algunas cosas estúpidas

pero mi corazón está en el lugar correcto, y esto lo sé.

Tengo un perro, lo saco a pasear,

y a todo el mundo le gusta decirme ¨hola¨.

Suelo clavar la vista en las grietas de la acera.

Estoy aprendiendo a decir ¨hola¨ sin demasiado problema.



Me estoy convirtiendo en mi padre,

aunque haya jurado que nunca lo haría.

Ahora puedo decir que siento amor por él.

Realmente nunca entendí,

lo que debe haber sido para él tener que estar viviendo en su cabeza.

Siento como si estuviera conmigo ahora,

por más que esté muerto.



No todo es bueno y no todo es malo.

Y no creas todo lo que lees.

Yo soy el único que sabe cómo es esto,

por eso pienso que será mejor que te lo cuente antes de que me vaya.



Para el final me gustaría decir,

que soy un hombre muy agradecido.

Traté de sacar el mejor provecho de mis situaciones

y disfrutar lo que tuve.

Conocí el verdadero amor y conocí la pasión

Y la diferencia entre las dos.

Y tuve ciertos arrepentimientos,

pero si tuviera que hacerlo todo de nuevo

Bueno, es algo que me gustaría hacer.

Si querés saber cómo suena esta canción y todo lo que te conté, escuchá la playlist y ojalá te guste mucho.

*Diego Villanueva es autor de "Casi 30 artistas para antes de dormir".