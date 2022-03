El descargo de Christian Martin tras ser acusado de violencia de género por su hermana: "He cometido errores"

Recientemente se conoció una denuncia pública de la hermana del famoso periodista Christian Martin, María Lucila Martín, que lo acusa de haberla golpeado casi hasta la muerte. Luego de varias rondas en la pelea pública entre Santiago Cúneo y Christian Martin, la hermana del último salió públicamente a declarar en su contra con fuertes denuncias sobre un supuesto racismo, violencia de genero y muchas otras cosas más.

Pero ahora esta pelea sumó su paso más peligroso hasta ahora, ya que, en el pasado la hermana de Martin se peleó con él luego de que trabajaran juntos durante varios años, lo que desembocó en que el "Vikingo" la golpeara, provocándole una fractura que puso en riesgo su vida. Esto lo contó ella misma en el programa de Twitch del propio Cúneo. Todo comenzó cuando el conductor contó que recibió un mensaje por Instagram de parte de María Lucila Martin.

"Soy la hermana de Christian Martin. Quiero hablar sobre la mala persona que es y darte todo mi apoyo. Mi hermano fue preso en Londres por casi matarme. Estoy buscando dónde contar cómo es este hijo de pu... Hay tanto que la gente no sabe", indicó. Antes de darle un lugar en su programa, Cúneo invitó a Martin a un derecho a réplica: "Por lo que voy a contar ahora, tiene el derecho a réplica o el que calla, otorga".

Cúneo invitó al periodista a un derecho a réplica

Finalmente mostró una serie de documentos y puso al aire audios que ella le envió a su teléfono, donde ella comentaba acusaciones escalofriantes.

El primer audio decía: "Hola, Santiago. Soy Lucila Martin. Quiero que cuentes conmigo para lo que sea porque hoy en Argentina, no sé por qué, la gente aplaude la violencia de este tipo que destruyó a mi familia. Antes trabajábamos juntos. Estuve quince años trabajando para FOX y por culpa de su pegada, que casi me mata, me fracturó la laringe y fue preso en Londres, no trabajo más (...) Él odia Argentina con toda su alma. Lo que pasa es que como para trabajar como cuando trabajaba conmigo directamente para la Champions o FIFA, hoy no puede porque le piden antecedentes. Entonces, trabaja para el país que odia, que es Argentina, y a través de ESPN y LN+ entra a Champions League, a los partidos, todo, porque los ingleses no le dan más trabajo ni en las olimpiadas. Tiene que ser a través de acreditarse de un canal argentino".

De la misma manera, en el segundo audio comentó: "Hoy tiene la nacionalidad inglesa porque se casó con secretaria del embajador argentino en Inglaterra de aquel entonces por dinero y después estaba con una francesa. O sea, él pagó 5.000 libras: 2.500 cuando se casó y 2.500 cuando le sale la nacionalidad. Él no es de descendencia galesa como dice. Es de descendencia italiana, de Génova, por parte de los Bula, de mi mamá".

María Lucila Martin lo acusa de haberla golpeado casi hasta la muerte

El descargo de Christian Martin

En lo último ocurrido en esta pelea que parece interminable, el "Vikingo" publicó un video corto donde admite haber "cometido errores".

El video comienza explicando "no tengo nada que ocultar, soy un buen tipo". Y continúa explicando: "Si he cometido errores en mi vida, como todos y los problemas legales los dejo en manos de los abogados, tanto en España como en Argentina, es todo lo que tengo que decir al respecto".

Cabe destacar que el periodista también desactivó la opción de comentarios en sus redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, donde sigue hablando de la guerra entre Ucrania y Rusia que está cubriendo en la frontera. Probablemente hizo esto para evitar la mayor cantidad de insultos o escraches que puedan ocurrir.

Reacciones de las redes

La noticia fue tendencia en Twitter en las últimas horas, lo que causó que muchos usuarios se enteraran del tema y dejaran claras sus opiniones. Un usuario comenta en la última publicación en la que se puede comentar en su Twitter Un usuario demuestra su enojo hacia el periodista que trabaja en ESPN Otro cita el video donde Cúneo habla con la hermana del periodista y lo acusa de "destrozar" su carrera

Un usuario pide la expulsión de Christian Martin de todos sus trabajos y pidiendo que sus compañeros se pronuncien sobre el tema, exclamando "Ahora romperle los cartílagos de la tráquea a una mujer se le dice "error", mira vos. @lanacionmas todavía no echo a esta lacra inglesa de Christian Martín @edufeiok @PRossiOficial @eltatoyoung @riflevarela @guadavazquez estaría bueno que pronuncien al respecto".