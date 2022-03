La durísima denuncia de la hermana de Christian Martin contra él: "Estoy viva de milagro"

El reciente cruce entre el nacionalista Santiago Cúneo contra Christian Martin sigue sumando fuertes capítulos tras un comienzo tenso. Todo comenzó luego de algunas críticas del periodista de ESPN a nuestro país, que terminaron en una fuerte denuncia de la hermana de Martin en el programa de Santiago Cúneo.

La fama del periodista Christian Martin está en constante crecimiento en los últimos años, debido a su creciente cantidad de apariciones públicas en canales como TN o La Nación +. Logró darse a conocer luego de una gran cobertura de la situación de Emiliano Sala, el jugador argentino que falleció mientras se movilizaba desde Francia hasta el Reino Unido para cambiar de equipo. Más recientemente, se popularizó su figura como streamer con el conocido Momo, con quién también aprovechaba para subir videos cortos a sus redes sociales. Aunque esta fuerte acusación de su hermana puede arruinar su popularidad por siempre.

Hace pocos tiempo se viralizó un video donde se veía a Martin explicar algunas de las tantas cosas que no les gustaban de Argentina. Algunas de las cosas más fuertes que dice es que en Argentina la "tercera edad está abandonada". Luego exclama que "el país no te da nada, te da amigos, te da la familia, pero Argentina no te da nada". Continúa explicando una mala situación que pasó en el pasado con su padre, donde no pudo volver a su obra social OSDE. También exclamó que "los peronistas históricos, los verdaderos, los populistas hicieron de Argentina un pueblo ignorante, manipulable, vulnerable, yo los desprecio".

Este video recorrió rápidamente las redes sociales y llegó a Cúneo, que no desaprovecho la situación para insultarlo. En esta ocasión, el conductor invitó a Martin a una pelea, no sin antes decirle que era un "traidor a la patria, inglés de m*****" entre tantos otros insultos. También destacó que la diferencia entre ambos es que "yo tengo patria y mi éxito es decir lo que se me canta y no lo que me mandan". Lo calificó como un "gorila cerebro de maní". Finalmente lo invita a una pelea en una pelea en la Plaza Roja, ubicada en Moscú, Rusia. Por último dejó una frase tajante: "yo a los enemigos no me conformo con cagarlos a trompadas, los quiero muertos, como vos".

Pero ahora esta pelea sumó su paso más peligroso hasta ahora, ya que, en el pasado la hermana de Martin se peleó con él luego de que trabajaran juntos durante varios años, lo que desembocó en que el "Vikingo" la golpeara, provocándole una fractura que puso en riesgo su vida. Esto lo contó ella misma en el programa de Twitch del propio Cúneo. Todo comenzó cuando el conductor contó que recibió un mensaje por Instagram de parte de María Lucila Martín, que decía:

"Soy la hermana de Christian Martin. Quiero hablar sobre la mala persona que es y darte todo mi apoyo. Mi hermano fue preso en Londres por casi matarme. Estoy buscando dónde contar cómo es este hijo de puta. Hay tanto que la gente no sabe...". Antes de darle un lugar en su programa, Cúneo invitó a Martin a un derecho a réplica: "Por lo que voy a contar ahora, tiene el derecho a réplica o el que calla, otorga".

Finalmente mostró una serie de documentos, y puso al aire un audio que ella le envió a su teléfono, donde ella comentaba acusaciones escalofriantes:

Primer audio: "Hola, Santiago. Soy Lucila Martin. Quiero que cuentes conmigo para lo que sea porque, hoy en Argentina, no sé porqué la gente aplaude la violencia de este tipo que destruyó a mi familia. Antes trabajábamos juntos. Estuve quince años trabajando para FOX y por culpa de su pegada, que casi me mata, me fracturó la laringe y fue preso en Londres, no trabajo más (...) Él odia Argentina con toda su alma. Lo que pasa es que como para trabajar como cuando trabajaba conmigo directamente para la Champions o FIFA, hoy no puede porque le piden antecedentes. Entonces, trabaja para el país que odia, que es Argentina, y a través de ESPN y LN+ entra a Champions League, a los partidos, todo, porque los ingleses no le dan más trabajo ni en las olimpiadas. Tiene que ser a través de acreditarse de un canal argentino".

Segundo audio: "Hoy tiene la nacionalidad inglesa porque se casó con secretaria del embajador argentino en Inglaterra de aquel entonces por dinero y después estaba con una francesa. O sea, él pagó 5.000 libras: 2.500 cuando se casó y 2.500 cuando le sale la nacionalidad. Él no es de descendencia galesa como dice. Es de descendencia italiana, de Génova, por parte de los Bula, de mi mamá".

Luego de difundir esto, el conductor dio una entrevista a AM 1030, Radio Del Plata, donde dijo que las diferencias entre ambos surgieron por su perfil patriótico contra "la idea que tiene Martin de que la Argentina debería ser una colonia británica". En la misma entrevista, Santiago Cúneo lo tildó de "delirante" por haber "cosificado a las mujeres, a las madres ucranianas, que huyen de la guerra con sus niños en brazo mientras alrededor explotan las bombas".