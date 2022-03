Súper fuerte: Christian Martin disparó muy duro contra la provincia de Córdoba y su música

Christian Martin está cada vez más presente en la televisión argentina haciendo móviles desde Europa, y sin lugar a dudas es uno de los periodistas que más polémica genera con cada uno de sus comentarios.

Pese a que el ex rugbier tomó mucha relevancia con la llegada de Lionel Messi al PSG y su rol de seguirlo por todos lados y ser un referente a la hora de hablar de su carrera. Desde Inglaterra, país en el que decidió residir desde hace años, se muestra muy crítico con la Argentina.

Hace algunos meses atrás, en un video que se viralizó en redes sociales, Christian Martin criticó muy duro al país que lo vio nacer. “En la Argentina no hay nada bueno”, comenzó diciendo el periodista en su polémico mensaje.

"Ni la salud pública, ni la educación pública ni la seguridad. Pero eso pasó siempre, desde que yo era chico. Hablan y se ocupan de hacer el ministerio de esto y de lo otro y las veredas y los caminos están rotos, con agujeros. Se inunda, se corta la luz, no hay control sobre las empresas que tienen que ocuparse de eso”, finalizó.

Aquellas palabras de Martin fueron duramente cuestionadas. Sin embargo, siguió apareciendo en cámara y hace algunas semanas se la agarró con el cuarteto cordobés. Al aire y en diálogo con el influencer Momo, confió que a él ese ritmo le parece “caca”: "Esto es despreciable, esto es caca”.

Luego, y tras las fuertes críticas que recibió, Christian salió a disculpase por redes sociales: "Quiero mucho a Córdoba y a su gente. Mi papá creció en Las Tapias. Lo que dije hace tres meses en un stream con Momo del cuarteto fue en contexto de charla ida y vuelta de bromas picantes”.

Pero la historia no quedó ahí. Ahora, el corresponsal de La Nación volvió a referirse al tema y fue lapidario. "Tenemos un socio, cordobés, cuartetero, por supuesto que no entiende absolutamente nada de música”, comenzó diciendo Christian Martin.

Tras eso, su compañero, señalado como cordobés le dijo: "Nos pusimos de acuerdo en el auto que no es que el cuarteto no te gusta”. "No, me gusta", le respondió Martin. Su amigo no se quedó con eso y siguió: "Está bien, pero no es una caca".

Lo peor de aquel diálogo y que hizo quedar nuevamente mal al periodista instalado en Inglaterra fue cuando dijo: "Es una música fea y con una cultura fea para mí”. ¡Muy crítico!