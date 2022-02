Quien es la mujer francesa que conquistó a Christian Martin: se llama Helene, es maestra y...

Christian Martin llama la atención desde donde sea por múltiples razones. Pero detrás de este periodista que no para de crecer y tiene una carrera que muchos envidiarían por mil y una razones, hay una mujer paciente que lo explica todo.

Instalado en Europa desde hace muchos años (“más de 20 y con nada de ganas de volver”, dijo en más de una oportunidad), Martin conoció a su actual esposa en la época que era sólo un jugador de rugby profesional en aquel país.

“Vine con una gira por el CASI y me quedé. Jugué en Francia y en Inglaterra a primer nivel. Después me puse a estudiar”, contó. Allí fue donde conoció al amor de su vida: ella se llama Helene, y es una francesa a la que conoció en Inglaterra.

En alguna entrevista contó que la profesión de su esposa es maestra y están juntos hace veintidós años. "No somos religiosos. Nos casamos hace diez por un tema de los testamentos que para eso es mejor estar casados. Tuvimos dos hijos, Victoria y Teddy”, informó. “El juega al rugby en Harlequins, un equipo grande Inglaterra”, contó

La explosión de la pandemia de Covid expandió el campo laboral y se hizo muy famoso por llegar a más hogares por su cobertura para América y se transformó en una especie de "héroe" al dar la noticia que todo el mundo esperaba: la aparición de las primeras vacunas contra coronavirus.

Hoy, la familia de Christian vive en una zona de campo, en el condado de Hampshire, entre Londres y Southampton. “Desde allí viajo para donde tenga que ir por una noticias”, contó el periodista. Su esposa, en tanto, nuestra protagonista, también trabaja: lo hace en un colegio de la zona.

Martin tiene 50 años y vive en Europa desde 1994: “Con el nacimiento de nuestro primer hijo nos permitió obtener un subsidio para acceder a una vivienda", explicó sobre las políticas que lleva adelante el gobierno inglés con algunas familias.

"Tengo un título intermedio pero siempre supe que me iba a dedicar a esto. Puedo hacer de todo. Incluso, a algunos periodistas que vinieron acá a cubir mundiales de basquet, por ejemplo, hasta les hice de camarógrafo", contó, donde destacó el apoyo de Helene: “Ella siempre está con una sonrisa y es agradable. No es la típica mujer francesa, que se ve como engreída”, avisó.

Esa camaradería no le impide ponerse firme ante el pedido de "colaboración" que le piden muchos medios argentinos. "Me he cansado de decirles que no a las radios y a los diarios argentinos. Te llaman y te piden "salime 5 minutos"... y no, esto es un trabajo, esto es pago. Hay que respetar eso. El corresponsal es clave porque tiene información de primera mano y eso hay que respetarlo”, aseguró.

"A mi familia le faltaría un poco más de Argentina", se lamentó en una entrevista, aunque luego explicó que "es difícil combinar, porque cuando acá estamos de vacaciones allá es invierno y no les dan muchas ganas de ir. A mi se me murieron mis padres, y el resto de la familia está en Mendoza. Es un poco complicado. Pero sí, podrían tener un poco más de contacto", terminó.