Cómo funciona el novedoso Tinder para gatos creado por un argentino

La creatividad no cuenta con límites, menos en lo que a mascotas concierne. En este caso vemos la historia de Dante, creador del proyecto "Gatitinder". Una gran idea para que todos sus animales tengan un perfil similar al de la app de citas, Tinder, y gracias a esto, puedan conseguir algún interesado que sea su potencial dueño. Dante creó el perfil de los tiernos gatitos de manera exactamente igual al de la app de citas.

Para que las personas puedan conocerlo, publicó las fotos en su Instagram, @lagatimanada, con un posteo dedicado a cada uno de los gatos, con fotos y videos de ellos, sumado a la presentación al mejor estilo Tinder, que contaba con una breve descripción de su personalidad.

El perfil ya cuenta con más de 7 mil seguidores y tiene algunos posteos con más de 500 likes, que ayudan a dar a conocer la original idea.

El perfil de @lagatimanada

El lugar está ubicado en la zona de Pilar, en la Provincia de Buenos Aires, y luego de visibilizar este perfil, recibió varias solicitudes de adopción para los 40 gatos con los que cuenta actualmente, por lo tanto se puede decir que la estrategia está funcionando. Aunque también hay muchos que no encontraron casa aún.

En una historia de Instagram reciente, la cuenta mostró mensajes que llegaban a su privado, pidiendo específicamente por algún tipo de gato. Esto fue respondido con un tajante "no respondo este tipo de mensajes". Seguido por la explicación "Yo doy gatos en adopción responsable, no vendo ropa como para que me vengan a preguntar por colores" A lo que remata escribiendo "Estamos hablando literalmente de una vida, de un compañero que estas buscando para cuidar y amar, y si no son capaces de ver más allá del color, si literalmente no les importa como es la personalidad del gatito que están buscando adoptar, se los digo simple: no adopten".

La historia contestando los mensajes privados

Asimismo, continuó con otra historia explicando "¿Por qué piensan que me tomo todo el trabajo de armar una descripción de la personalidad de cada gato? ¡Para que busquen compatibilidad! Para que no adopten solo porque es naranja, gris, peludo, lindo, bebé, para que adopten porque leyendo su historia, porque lo conocieron un poquito pero están seguros de que quieren conocerlo más y más cada día".

En diálogo con el canal TN, Dante explicó cómo se le ocurrió esto: "La idea del GatiTinder surgió pensando formas de crear contenido novedoso en redes. Hoy en día es difícil armar algo original. Lo que se te ocurra, alguien ya lo hizo. ¿Por qué no tomar una idea que ya existe pero llevarla un poco más lejos?"

El creador también afirmó: "Pensé que si Tinder funciona para unir personas, no hay razón para que no pueda unir un gatito con su futuro adoptante. Primero armé un perfil de cada uno en Tinder, con el link de nuestra página de Instagram para que quien lo quiera se sume a ver a los rescataditos en adopción. Y a la gente le encantó. Me escribían diciendo que les parecía redivertido, hacían match con los gatitos, y así incluso concreté la primera adopción del refugio".