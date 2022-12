La clave psicológica para que Argentina gane los próximos partidos

Con los flashes de las cámaras y los micrófonos enfocados en ellos, los deportistas de elite son el centro de la atención. Por eso, es importante la preparación en salud mental y la fortaleza que permita mantenerse enfocado en el objetivo que se persigue.

Tras el encuentro ante México por la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, Dibu Martínez declaró que tuvo una charla con su psicólogo tras la sorpresiva derrota contra Arabia Saudita, lo que volvió a abrir la puerta al rol del psicólogo deportivo y al acompañamiento en salud mental que se realiza con los deportistas.

Sergio Mosconi, licenciado en Psicología especializado en el deporte, explicó la importancia que tiene la preparación en salud mental para aquellos deportistas de la elite o que se desempeñan en el alto rendimiento: “En el caso de la Selección y el Mundial, por ejemplo, el equipo que cuenta con jugadores que tienen un equilibrio mental importante es el que más se acerca al resultado esperado. Quienes tienen mayor control mental están enfocados en lo que tienen que hacer y no están pensando en qué pasa si les hacen un gol o si es una instancia decisiva”.

“Si uno como deportista entiende que es una competencia importante pero no se trata de vida o muerte, si está enfocado en sus tareas dentro del campo de juego y en su función dentro de la estrategia trabajada, el resto de factores pierde el peso que pueda condicionar y se desempeña con mayor soltura”, agregó.

En diálogo con MDZ, el profesional también dio precisiones de cómo se trabaja la preparación mental para afrontar desafíos de gran magnitud o situaciones críticas, como el encuentro ante Países Bajos por los cuartos de final: “El deportista tiene que abstraerse de todo lo que sucede alrededor y tratar de estar el menor tiempo posible en contacto con las redes sociales. Si le da lugar a lo que dicen los medios, puede generarse mucho malestar o ansiedad, o provocar presiones en sí mismo que no deberían estar. Hoy circula información desde todos lados, si abrís el teléfono, te llenás de data que va desde lo positivo a lo negativo, hasta mentiras”.

“Si a un deportista le incide el entorno es porque mentalmente no tiene la fortaleza adecuada para estos eventos. Lo fundamental es que estén contenidos por la familia que, de hecho, durante el Mundial, la Selección Argentina ha generado esos espacios después de cada partido para que los jugadores estén con sus seres queridos”, agregó Mosconi.

Los futbolistas de la Selección argentina se reúnen con sus familiares y amigos tras cada partido del Mundial de Qatar.

A su vez, el profesional destacó que la influencia del entorno familiar es determinante: “La carrera del deportista tiene una vida útil muy corta, se puede extender un poco más en algunos casos pero siempre se termina. Ellos lo entienden y desde temprana edad trabajan individualmente en el cuidado personal: en plena adolescencia realizan mucho esfuerzo y sacrificios, y si la familia no los acompaña ni los contiene, puede que queden en el camino”.

“A lo largo de sus carreras, atraviesan muchas subidas y bajadas y no tienen total certeza sobre su futuro. Entonces, tienen que desarrollar una fortaleza muy grande y ahí aparece también la importancia vital de la familia y la pareja para contenerlos, acompañarlos y bancar toda esa frustración cotidiana en instancias como, por ejemplo, de un Mundial, en donde tienen que enfocarse en algo específico y no salirse de ese eje porque cualquier cosa puede provocar inestabilidad y dudas, y eso puede generarle ventajas al rival”, expuso.

Mosconi se ha desempeñado en el ámbito de la psicología deportiva desde hace más de 15 años y a lo largo de su trayecto experimentó el cambio en la mirada que se tiene sobre esta profesión. “Hoy en día el psicólogo es muy necesario. En realidad siempre lo fue, pero en la actualidad son los mismos deportistas quienes se han dado cuenta y entienden que es muy necesario trabajar el aspecto mental”, afirmó.

En la psicología deportiva se trabaja para fortalecer a los deportistas mentalmente para que puedan enfrentar cualquier tipo de situación antes, durante y después de la competencia, y así lograr una estabilidad o equilibrio para que cualquier escenario sea afrontado como un desafío y no como una amenaza en la que se generen una presión a sí mismos: “Se trabaja mucho cómo hacer para controlar la cabeza. Qué hay que hacer frente al error y frente a los aciertos. Cómo mantener el equilibrio, porque la competencia sigue. No sirve de nada que yo me equivoque y me quede enganchado en ese error que tuve porque el partido, la carrera o lo que sea, continúa. Si me quedo enganchado atrás en el pasado, estoy perdiendo el tiempo. Entonces, se busca cómo mantener el foco 100% en el presente”.

Un proceso minucioso

En las consultas con deportistas de alto rendimiento, Sergio apuntó que se trabaja a partir de la finalidad que el deportista quiere para su carrera, lo que puede ir desde un complemento a los estudios secundarios o universitarios hasta la búsqueda de llegar al alto rendimiento o un estatus profesional, e hizo énfasis en que se trata de un proceso.

Foto: Archivo.

“En el caso individual primero definimos los objetivos, a partir de ahí vemos el estado actual, los hábitos que se tienen y con los que trabaja, y cómo se encuentra la parte física, táctica, técnica y mental. Algunos dicen ‘yo me cuido’, pero no ahondan en el significado del alto rendimiento: qué significa ser profesional para llegar al alto rendimiento. Ese detalle es el que empezamos a trabajar”, señaló.

En cuanto a los trabajos en equipos “se plantea el objetivo grupal ‘hacia dónde vamos, qué es lo que queremos’. Con esa base, se dan herramientas tanto de equipo –para la cohesión de grupo- como individuales que favorecen la cohesión”.

Cómo salir del error y seguir mentalizado en el objetivo

“En ese caso, influye mucho el autodiálogo. Cuando uno está concentrado, atento a lo que sucede, no está pensando mucho: interpreta tan rápido la información, que uno está mirando y enfocado en lo que tiene que hacer. Si estás en ese foco, eso te permite anticipar jugadas, situaciones, movimientos del otro para que puedas reaccionar mejor. Eso es el ideal. No pensar mucho, no hablar con uno mismo”, señaló.

Lautaro Martínez durante una conferencia de prensa.

Un ejemplo de esta situación que está viviendo durante el Mundial el delantero Lautaro Martínez, quien no ha podido concretar las situaciones ofensivas en los partidos que lleva jugados en la cita ecuménica. Ante este caso, el profesional explicó que la paciencia es la clave para romper la mala racha: “si está ansioso para hacer un gol, va a estar apurado. Eso juega en contra, claro. Si uno quiere rápido hacer algo que no se le está dando, se apura. La ansiedad genera eso, porque se está pensando más en el futuro y en concretar, que en el presente en la ejecución de la acción. En el presente a lo mejor la situación pide esperar, hacer una pausa, y ahí definir”.