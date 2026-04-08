Estudio: el peligro de la inteligencia artificial como asistente emocional del usuario

Los asistentes virtuales basados en la inteligencia artificial (IA) tienen la capacidad de ofrecer consuelo a corto plazo, pero su uso prolongado puede agravar la ansiedad del usuario , según las conclusiones de un estudio de la Universidad Aalto de Finlandia publicado este martes.

El estudio se centró en el uso de Replika, un chatbot con inteligencia artificial diseñado como amigo, mentor o pareja sentimental virtuales, para analizar cómo este tipo de tecnologías influyen en la salud mental y la vida social de sus usuarios.

Los investigadores recopilaron la actividad en la red social Reddit de casi 2.000 usuarios activos de Replika durante dos años, comparando su lenguaje un año antes y un año después de que empezaran a usar este asistente virtual, y combinaron estos datos con entrevistas en profundidad a 18 usuarios.

El estudio -uno de los primeros de este tipo que se realizan- demostró que, si bien la interacción con un asistente con inteligencia artificial ayudó a los usuarios, a largo plazo se produjo un aumento de los signos de angustia en los mensajes que publicaron en Reddit.

"Por un lado, las publicaciones de los usuarios giraban cada vez más en torno a sus relaciones, pero por otro, contenían más señales de soledad, depresión e incluso pensamientos suicidas que los del grupo de control", señaló Yunhao Yuan, uno de los autores del estudio.

La investigación reveló además que el uso de asistentes virtuales basados en inteligencia artificial puede afectar negativamente la capacidad de los usuarios para desenvolverse en las relaciones sociales del mundo real.

soledad escritor literatura recuerdo nostalgia escritura poeta midjourney La salud emocional y mental del usuario puede verse dañada por la interacción con la inteligencia artificial. Imagen Midjourney

"Ser más inteligentes y cautelosos"

Los científicos recalcaron que sus hallazgos no ofrecen una respuesta definitiva sobre si es beneficioso o perjudicial recurrir a la IA para obtener apoyo emocional, aunque advirtieron del peligro de hacerlo de forma prolongada por sus riesgos sobre la salud mental a largo plazo.

"Ahora nos estamos dando cuenta de los errores que cometimos al abrazar las redes sociales sin cuestionarlas. Con la IA, tenemos que ser más inteligentes y cautelosos, porque la verdad es que aún no sabemos qué efectos tienen estos sistemas sobre nosotros", afirmó Talayeh Aledavood, profesora de la Universidad Aalto.

El trabajo científico será presentado en la conferencia sobre los factores humanos en los sistemas informáticos (CHI 2026) que se celebrará en Barcelona la semana próxima. Efe