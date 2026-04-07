Inteligencia artificial: la osada valoración de JPMorgan Chase para el futuro del mundo

Un relevante ejecutivo de JPMorgan Chase afirma que la Inteligencia Artificial transformará la sociedad más rápido aún que internet.

La Inteligencia artificial ya es parte de la cotidianeidad del mundo. Foto: Dpa

El consejero delegado de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, ha descrito este lunes la inteligencia artificial (IA) como una tecnología con un potencial comparable al de la electricidad o internet, asegurando que su adopción será "mucho más rápida" que cualquier revolución tecnológica previa.

En su carta anual a los accionistas, Dimon ha subrayado que la inversión en Inteligencia Artificial no es una "burbuja especulativa", sino una herramienta que entregará beneficios significativos.

"No creo que sea una exageración afirmar que la Inteligencia Artificial curará algunos tipos de cáncer, creará nuevos materiales compuestos y reducirá las muertes accidentales, entre otros resultados positivos. Con el tiempo, reducirá la semana laboral en el mundo desarrollado", anota en su carta el ejecutivo del mayor banco de Estados Unidos.

La Inteligencia artificial y su transformación Dimon ha afirmado que JPMorgan Chase desplegará la Inteligencia Artificial en "virtualmente cada función, aplicación y proceso" de la compañía para mejorar el servicio a clientes y empleados.

JPMorgan Chase JPMorgan ve crecer su influencia con esta operación. Foto: Efe. JPMorgan Chase valora la influencia de la Inteligencia Artificial. Foto: Efe. EFE No obstante, ha advertido de que la velocidad de esta transformación podría superar la capacidad de adaptación de la fuerza laboral, por lo que el banco ya tiene planes para "apoyar y reubicar" a los empleados afectados.