Quiénes trabajan en el asueto que decretó el Gobierno

El Gobierno nacional y la Corte Suprema de Justicia declararon asueto administrativo para esta jornada, formando así un fin de semana largo para empleados de la administración pública nacional, empleados judiciales y los empleados provinciales d e los distritos que adhieran. El asueto se declaró mediante el Decreto 820/2022, firmado por el presidente Alberto Fernández.

Este asueto se da en las mismas condiciones que el que se declaró para el 23 de diciembre. En aquel momento, el jefe de Gabinete consideró que las fiestas “constituyen, tradicionalmente, motivo de festejos para todas las familias que habitan en nuestro territorio”.

“Que, asimismo, y con el fin de facilitar las clásicas reuniones familiares que se realizan en dichas fechas, se estima procedente posibilitar el acercamiento de quienes, por diversas causas, se domicilian lejos de sus seres queridos”, continúa el documento sobre las justificaciones para la declaración del asueto. La Corte Suprema también resolvió declarar asueto para todos sus empleados. Mediante la acordada N°33/2022, que tiene alcance para “todos los tribunales Federales y Nacionales del país”.

A nivel provincial, las únicas que no adherirán al asueto para sus empleados administrativos es Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En cambio, Santa Cruz, fue un paso mas adelante y declaró asueto administrativo para el lunes 2 de enero.

A diferencia de otros años, el asueto declarado a nivel nacional, no comprende ni a empleados bancarios ni al sector impositivo. Desde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), explicaron que la medida se debe a la proximidad del cierre del año fiscal, entendiendo que no trabajar un día puede no ser conveniente.

En cuanto a los servicios de transporte, colectivos, trenes y subtes, funcionarán de la misma manera durante este viernes. Situación que cambiará durante el fin de semana, cuando el transporte preste servicios reducidos como el fin de semana de Nochebuena y Navidad.