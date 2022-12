De la bombacha rosa a las lentejas: 12 tradiciones de Año Nuevo para atraer a la buena suerte

¿Tiene sentido usar en Año Nuevo esa bombacha rosa que una amiga nos regaló para Navidad? ¿Y quemar un muñeco? ¿Será necesario, en los puntos más fríos del planeta sumergirse en agua helada? ¿Puede cambiar en algo la suerte romper unos platos a las 12 de la noche del 31 de diciembre?

Parece anacrónico creer que este tipo de acciones o ritos pueda impactar en el devenir cotidiano. Sin embargo, son muchos los que se aferran a la ilusión de poder atraer a la buena suerte con sus rituales. Y así es como las tradiciones, por costumbre, por convicción o simplemente porque "en algo hay que creer", continúan vigentes.

Así como las cábalas se multiplicaron durante el Mundial de Qatar 2022 y las brujas se volvieron tendencia en los partidos definitorios, muchas tradiciones recuperan vigencia en este tiempo de año nuevo. Cada ritual tiene su historia y su "justificación". Algunos parecen más cercanos que otros y hay, incluso, unos que pueden impactar de alguna manera en la vida de las personas.

Es que hay rituales que pueden incidir en el estado de animo de las personas. En este sentido, el doctor Badri Bajaj, coach certificado de la Federación Internacional del Coaching (ICF) señala que acciones como mirar imágenes de momentos felices o visualizar y agradecer a quienes han ayudado a alcanzar los éxitos repercuten en el bienestar.

"El hombre necesita tener certezas", dice Gabriela Martínez Castro, licenciada en psicología y directora del Centro de Estudios Especializado en Trastornos de Ansiedad, refiriéndose al por qué las personas tienden a aferrarse a este tipo de rituales. Enseguida aclara: "Sabemos que la vida es en sí misma una incerteza. Necesitamos certezas ante el año entrante: no sabemos qué va a ser, cómo va a ser, cómo nos vaoms a sentir, qué nos va a pasar. Acudimos a este tipo de rituales suponiendo que van a atraer la buena suerte y cortar la mala racha. De ese modo se crean certezas, aunque sean ilusorias, y buenas ondas o vibras".

La experta detalla que "el impacto tiene que ver con desear, tratar de tener un buen año, conseguir nuestros objetivos. Y para eso haciendo rituales nos 'aseguramos' de que así sea, nos aferramos a algo. Muchos creen porque necesitan creer que hay algo que podemos tener bajo control".

En la misma línea, la coach Fabiana Mejalelaty, sostiene que "las creencias y los rituales tienen tiene fuertes asociaciones positivas (y el no hacerlos la contrapartida de fuertes consecuencias negativas). Si bien desde lo concreto no creo que en el mundo material nos afecte el hacerlos o no hacerlos, sí puede afectarnos desde nuestro mundo cognitivo. Es conocida la frase: si crees que puedes tienes razón y si crees que no puedes, tienes razón".

Martínez Castro señala que para que estos rituales "tengan efecto" la clave es haceros, agradecer lo que va a suceder y dar por hecho que lo que uno espera se va a realizar. "Agradecer es muy importante porque es una forma de dar por hecho y tener la certidumbre de que algo ocurrirá", explica la especialista.

Mejalelaty coincide: "Nuestras creencias, visualizaciones y convicciones tienen un gran poder sobre nuestra forma de accionar y nuestra forma de accionar sobre nuestros resultados" y explica que "si condicionamos nuestra mente con la creencia de que esa bombacha rosa y esas 12 uvas nos traerán alegría y prosperidad, tenemos muchas más chances de generarnos alegría y prosperidad. Y si por el contrario nos generamos una expectativa de lo opuesto, muy probablemente eso es lo que logremos. La clave para que tengan efecto es nuestra creencia de que tendrán efecto, sobre todo en rituales del tipo de la bombacha rosa o las uvas".

La coach sostiene que "hay rituales que está científicamente comprobado que tienen efectos positivos, sobre todo cuando son sostenidos en el tiempo. Todos los rituales que tienen que ver con repasar y conectar con todo lo que tenemos para agradecer, nos generan bienestar".

"Los humanos tenemos sesgos hacia lo negativo, enfocándonos por demás en riesgos y peligros, asociados a la supervivencia. Para sobrevivir, no es necesario recordar nuestros logros. Pero para ser felices y tener emociones positivas, sí. Pensar en nuestros logros, agradecer y visualizar imágenes positivas de eso que queremos lograr para nosotros en el próximo año, todo ello tiene un efecto positivo en nuestro estado de ánimo y en nuestra posibilidad de hacer realidad esas visualizaciones", describe Mejalelaty.

En su rol de coach, Mejalelaty sugiere hacer un ejercicio: "Recordá todo lo que te salió en el 2022 y soñá detalladamente eso que querés para el 2023. Ese sueño unido a acciones concretas es la clave para lograr lo que deseás", dice.

12 rituales de fin de año para atraer a la buena suerte

En esta selección de 12 rituales se incluyen los más populares, pero también algunos de los que resultan más exóticos, al menos para quienes vivimos en este rincón del mundo.