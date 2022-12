Solución o acampe: piqueteros y Tolosa Paz cara a cara el miércoles

Eran las tres de la mañana. Eduardo Belliboni se reunió mientras llovía con sus militantes de Unidad Piquetera después de cinco intentos con cuartos intermedios en el Ministerio de Desarrollo Social que encabeza Victoria Tolosa Paz, que no los recibió. En la Avenida 9 de Julio, las familias se mojaban esperando una decisión política que les permitiera volver a sus casas. El Gobierno le confirmó a Belliboni lo que estaba esperando y lo comunicó a los que acampaban, se levantaron las carpas y se fueron con la promesa de volver el miércoles que viene si la ministra no cumple con lo acordad: herramientas, alimentos secos, productos navideños y dar de alta los planes de Potenciar Trabajo que hasta ahora no fueron logrados.

Mendoza, Bahía Blanca, Salta, los acampes y protestas se sintieron en todo el país, el botón de muestra fue en la 9 de Julio, donde el partido de fútbol y las comidas grupales fueron la imagen del día durante una jornada exhausta de conflictividad social e institucional tras el fallo de la Corte Suprema que devuelve los 200.000 millones de pesos a la Ciudad y que, según Alberto Fernández, desfinancia a la Argentina. En Mendoza de hecho marcharon desde Colón y San Martín hasta la legislatura de la local, donde fueron interceptados por la Policía y se vivieron momentos de tensión. Fue, en rigor, una jornada de tensión en todos lados, en los bancos, las empresas, la disparada del dólar blue, la interna del Gobierno, el acampe y el silencio de Tolosa Paz. A las 3 de la mañana todo fue paz, se volvieron a sus casas y se terminó lo prometido sobre interrumpir calles en todo el país.

El Gobierno no piensa dar mucho más de lo que acordó hace dos meses, no tiene registro de faltantes en comedores populares, algo que Eduardo Belliboni, fronting de Unidad Piquetera, viene sosteniendo cada vez con más fuerza durante las últimas protestas. Su par Luis D´elía, hoy más alineado que nunca con el Gobierno, explicó a MDZ que no tienen ningún registro de faltante y que cobraron todo lo que tenían que cobrar, incluso con desembolsos de Nación en todo el país. Si así fuera, entonces, es evidente la discriminación entre los merenderos que responden ideológicamente al oficialismo y los faltantes en los que no.

Belliboni está seguro de que va a volver a acampar, no confía en el Gobierno y el Gobierno no confía en él. Así entonces, el miércoles que viene a las 15 tendrá la posibilidad concreta Victoria Tolosa Paz de regalarle al Presidente un fin de año en paz relativa, o aumentará la presión con acampes en todo el país que generarán una tensión muy poco recomendable para un 28 de diciembre. Nodal será el resultado de la auditoría digital que pidió el juez Ariel Lijo para determinar si quienes cobran los planes son los verdaderos beneficiarios o hay punteros haciendo negocios con los más pobres.