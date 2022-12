Acampe: piqueteros desafían al Gobierno y se quedan a dormir en la 9 de Julio

Unidad Piquetera logró su objetivo: la Ciudad fue un caos, la avenida más ancha del país quedó cortada, los comerciantes perdieron miles de ventas, el Gobierno no les contestó ni ofrecieron algo concreto y cumplieron con su palabra al armar las carpas para dormir ahí, sobre el asfalto que quema a esta altura del año. Victoria Tolosa Paz no tiene interlocutor, e incluso parte del Gobierno le juega en contra y lo sabe, esencialmente los dirigentes piqueteros que forman parte del Estado o que responden, entre otros, a Juan Grabois, Emilio Pérsico y Fernando "Chino" Navarro, entre otros.

El Gobierno no extenderá el bono, no lo incluirá a más beneficiarios, no habrá más herramientas para Potenciar Trabajo ni reforzará los comedores populares, tampoco aumentará el Salario Mínimo Vital y Móvil ni ampliará el universo de los que cobran alguna asistencia social por parte del Estado en Argentina. Alberto Fernández cree que todo lo mencionado ya se hizo y que es lo mejor que pueden ofrecer en este momento, incluso le pidió a Victoria Tolosa Paz que se encargue del monitoreo obsesivo de quienes cobran planes y si hay punteros haciendo de intermediarios de los que cobran el plan y los usan para comprar dólares o autos, tal como comprobó el juez Lijo y por lo que pidió una auditoría digitalizada para evitar corrupción.

El mapa de los movimientos sociales hoy quedó cristalizado de una forma compleja que promete mucho debate interno en el Gobierno: Unidad Piquetera nunca fue ni será kirchnerista, son esencialmente militantes de izquierda, del Partido Obrero, hoy con el Polo Obrero como fronting del espacio político representado por Eduardo Belliboni, dirigente intransigente y que pica en punta siempre a la hora de cortar, marchar, acampar, lo que sea que haya que hacer si siente que los requerimientos no son escuchados.

Fernando "Chino" Navarro está esencialmente en los dos lados del mostrador, sonríe a Tolosa Paz y a Alberto Fernández, pero no descomprime la tensión ni arrima soluciones a los más postergados siendo secretario de Economía Social. Lo mismo para un trío de secretarios que responden y militan con Juan Grabois, versátil dirigente que militó a Cristina Kirchner y a Alberto Fernández y aplaudió hasta verse coloradas las manos, pero que hoy se cruzó a marchar junto a Belliboni, algo onírico veinte meses atrás.

El mismo delirio ocurre con Emilio Pérsico, quien desde el Movimiento Evita timonea la presión social de los que le exigen que resuelva, pero siendo amigo presidencial ocupa su tiempo en no tener problemas ni perder poder de fuego, hoy entendido en cantidad de planes sociales y capacidad de movilización.

El acampe seguirá y Belliboni le confirmó a MDZ que será un fin de año inolvidable si no se encargan de descomprimir con alguna medida concreta que les permita llegar al 31 de diciembre con los merenderos llenos de comida y algo para brindar. Parece fin de año, pero recién comienzan los últimos diez días más calientes del año.