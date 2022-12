Luis D'Elía: "Hay funcionarios que apuestan a los dos lados del mostrador"

Luis D´elía está harto del fuego amigo, cree que Alberto Fernández está mucho mejor de lo que dicen muchas encuestas, quiere sí o sí unas PASO en el país y en Buenos Aires el año que viene y no descarta que el divorcio de Cristina Fernández de Kirchner con el Frente de Todos se cristalice y La Cámpora y el PJ se vayan para darle lugar al nuevo peronismo con Sergio Massa, Alberto, Daniel Scioli y otros representantes que tejen y esperan que la vice presidente tome una decisión.

Luis no se corre un metro del presidente, lo respalda y respalda a su equipo, por estos días a Victoria Tolosa Paz, a quien apoya absolutamente y se lo confirma a MDZ en una charla durante el acampe que llevó a cabo Unidad Piquetera. Quiere que se sinceren los dirigentes sociales que forman parte del Gobierno pero no descomprimen la tensión interna en la estructura de las organizaciones sociales que dirigen o tienen injerencia.

El fin del vínculo de Cristina y Alberto es analizado por el exdiputado y docente, a veces tan solo mal llamado piquetero Luis D'Elía, quien vuelve a la organicidad peronista de sus orígenes para no correrse de su lugar y respaldar a un Gobierno por momentos endeble, pero que se torna rígido cuando las lenguas del fuego amigo lo rozan.

- ¿Qué pasa con los merenderos y comedores populares que no está llegando la comida? Es lo que denunció Eduardo Belliboni como factor primordial para par por empezado el acampe.

- No es lo que estamos viviendo nosotros, tenemos bolsones de comida en todo el país, tuvimos de hecho una carga de comida de Nación y una de provincia para cubrir nuestros lugares de Santa Cruz a la Quiaca, así que no sé de qué faltantes hablan.



- Se llega a un acampe en diciembre, no se pudo evitar, ¿por qué?

- Entiendo que hay dirigentes sociales que tienen que ser responsables, no se puede ocupar lugares en el Gobierno nacional y estar de los dos lados del mostrador, tiene que primar la prudencia y el acompañamiento a la actual gestión que lleva a cabo un laburo muy importante en los sectores más bajos.



¿Qué pasa entonces con el fuego amigo?

- Tienen que ser responsables, hay secretarios de Estado, gente con altos cargos que no está jugando bien, que están apostando a la interna y eso no es bueno. Barrios de Pie, Juan Grabois, Fernando Chino Navarro, son dirigentes que están dentro de la estructura de Gobierno directa o indirectamente, no se puede estar dentro y de la vereda de enfrente. Tienen que elegir, y jugar a la interna con estas cosas no me parece, en estas horas complicadas le doy todo mi respaldo a Victoria Tolosa Paz, que está haciendo lo mejor que puede y ha obrado con absoluta transparencia y criterio, no entiendo como secretarios de estado que trabajan con ella, lo hacen en contra del Gobierno, es algo inentendible.



- ¿Por qué Alberto no los echa entonces si dañan al Gobierno?

- Por esa cosa republicana y democrática que tiene Alberto que admite el debate interno, lo que no es saludable en la práctica, pero bueno, hay que seguir ese camino.



- ¿Qué pensas del fallo de la Corte que respalda a CABA por los fondos?

- Entiendo que un tipo como Rodríguez Larreta que quiere ser presidente, promueva un cambio en la coparticipación a través de esta Corte tan cuestionada, es una grave ofrenda al país federal, es una medida que favorece a la Capital Federal contra el interior que tiene graves dificultades.



- ¿Puede afectar el dinero a la campaña del año que viene o es sólo un hecho aisaldo?

- Son 250.000 millones, es un número importante pero no definitivo, me parece que a la hora de las PASO no tienen mucho peso sinceramente.

- Hablando de bifes y la interna del Frente de Todos, ¿cómo se resuelve?

- Por un lado está La Cámpora y algunos intendentes que se quedaron con el PJ de la Provincia, y por el otro lado estamos el albertismo, el massismo, los movimientos sociales, camioneros, vamos a ver qué pasa. Todos tienen derecho a jugar y está bien que así sea. Alberto será parte de la interna, como lo será seguramente Sergio Massa y otros dirigentes que representan una parte de la sociedad.