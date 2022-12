El nuevo e inesperado récord que superó Lionel Messi

Lionel Messi continúa haciendo historia. Tras ganar la final contra Francia y obtener el ansiado título de "campeón del mundo", el futbolista obtuvo gran repercusión que lo llevó a romper todos los récords en Instagram.

La publicación en su cuenta de Instagram donde se lo ve levantando la copa, se ha vuelto la imagen con más "me gusta" en toda la historia de la red social.

Con casi 57 millones de "me gusta", Lionel Messi superó la publicación del perfil @world_record_egg, que tenía el récord anterior. Esta cuenta surgió en 2019 y buscaba superar el récord que tenía en ese momento Kylie Jenner, 18 millones de likes.

La publicación del simple huevo superó la foto de la modelo y se mantuvo como la más publicada durante casi cuatro años. Sin embargo, fue destronada por la foto de Lionel Messi en solo tres días. Actualmente, la foto del astro argentino roza los 57 millones de "me gusta".

Este récord fue posible gracias a una campaña iniciada en Twitter. "Si le diste like al huevo, sacáselo", escribieron en Twitter varios usuarios. En esta misma línea, otros postearon: "Si no le diste me gusta a la foto de Lionel Messi, hacelo".