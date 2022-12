El Gobierno libera planes para los que compraron dólares frente al caos piquetero

Victoria Tolosa Paz intentó calmar las aguas, pero sólo arrojó más nafta al fuego: "Siempre resulta poco para algunos sectores, Unidad Piquetera recibe del Ministerio el cronograma de ‘alimentos secos’, un convenio muy importante para mantenr las ollas populares, el pago del Potenciar Trabajo con el aumento que va teniendo y en este caso el bono", dijo hoy a la mañana en Radio 10. Al mismo tiempo, Eduardo Belliboni cumplía con lo anticipado a MDZ y cortaba todos los accesos generando un caos en la Ciudad y, una vez más, en plena sintonía con Juan Grabois, quien fustigó duramente al Gobierno: "Ni Macri se animó a tanto", había dicho el líder de Patria Grande.

Ayer había sido una jornada en la que Alberto Fernández y Victoria Tolosa Paz tenían la sensación de que el conflicto de fin de año se apaciguaba. Fue todo al revés, anunciaron un bono en dos cuotas de 6.500 pesos, lo que cayó como una burla en todos los movimientos sociales. Belliboni fue directo: “$6.700 debe costar el pan dulce que la ministra compra para fin de año. Es una cosa de locos que digan que el bono es para resarcir la pérdida por inflación, hubiésemos necesitado un bono de la totalidad del plan de Potenciar Trabajo, es una ministra que ha venido con una idea de ajuste brutal desde que asumió, no hace otra cosa que crear conflictos, reducir presupuesto y no entregar las herramientas que se comprometieron”. Y comenzó el caos.

El juez federal Ariel Lijo había permitido el pago de los planes a quienes estaban en duda por haber sido compradores de dólares, y el Gobierno rápidamente había sostenido que eran casos puntuales probablemente de aprovechamiento de algunos para usar a los beneficiarios sin su consentimiento o aprovechándose de su desesperación por la falta de ingresos. De todas formas, el 15 de enero el juez tendrá en sus manos la auditoría digital exigida para comprobar que quienes aparecen en los listados sean los que finalmente se benefician con el Potenciar Trabajo, tras denuncias de corrupción interna en los planes sociales.

Antes, Juan Grabois había sostenido lo mismo: "Me parece una burla los montos, ni Macri se animó a tanto, es el aguinaldo, le dicen bono porque no respetan la ley, que no la inventó Juan Grabois ni nadie", expresó indignado con el Gobierno, una vez más, tomando distancia de Cristina Kirchner y Alberto Fernández por igual. Mientras tanto la ciudad se sigue colapsando con el mismo esquema de protestas en los mismos lugares: poco antes de las 10 en el Puente Pueyrredón, Puente La Noria, en el Acceso Oeste y en la Autopista Panamericana y 197, entre otros lugares, sumados a los del interior.