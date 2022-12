Luki Grimson: "Somos una generación que quiere tomar la palabra"

El militante del frente Patria Grande Luki Grimson se abrió en diálogo con MDZ respecto a la incidencia juvenil en la política y sobre su rol en el espacio del dirigente Juan Grabois. Éste reveló que fue atacado por trolls por su trabajo en el ministerio de Salud y destacó la importancia de la diputada porteña Ofelia Fernández en su espacio.

- Quiero que le cuentes a la gente quién es Luki Grimson.

- Soy un estudiante de Ciencias Políticas la Universidad de Buenos Aires y milito desde que estaba en el secundario. Empecé a militar en el centro de estudiantes en mi colegio y sigo militando hoy en el movimiento estudiantil en el frente Patria Grande. Estoy como militante estudiantil y también un poco más allá de la facultad porque vemos que es necesario también romper con ciertas burbujas y pensar más allá de las cuatro paredes. Soy un pibe de 21 años que especialmente tiene ganas y mucho interés en poder pensar con otres que es lo que queremos hacer como como pibes, pibas y pibis hoy.



- ¿Cómo definirías tu rol en la política juvenil actual?

- Mi rol en la política es hoy estar discutiendo todos los días con compañeros y compañeras, organizándonos para aportar cada une nuestro granito de arena para ver de qué manera podemos vivir un poco mejor.



- Estuviste trabajando para el ministerio de Salud en pandemia, ¿qué hiciste después?

- Está bueno aclararlo porque se generaron muchas confusiones por ataques de trolls. Se dijeron muchas cosas. Yo formo parte de un equipo de trabajo en el ministerio de Salud y me canso un poco de aclararlo porque no es con vos sino con esta confusión que se sigue generando. Se piensan muchas cosas. Yo entré a laburar ahí por un concurso durante el Gobierno de Macri. No soy funcionario, sino que formo parte de un equipo de trabajo. Más allá de esta entrevista la fuente de información de la gente no pueden ser los trolls de las redes sociales. Sigo laburando ahí y en un montón de proyectos como también sigo militando. En cada uno de esos espacios trato de hacer un aporte individual.

El militante del frente Patria Grande, Luki Grimson, en cadena nacional en plena pandemia.

- Teniendo en cuenta tu militancia en el frente del dirigente Juan Grabois, ¿te gustaría en un futuro ser diputado o tener algún cargo en el Gobierno?

- Creo que no son ámbitos desligados. Si alguien piensa en tener algún cargo en algún momento eso tiene que ser a partir de un proceso político y a partir de un proceso militante especialmente colectivo. Yo particularmente creo que los cargos muchas veces son circunstanciales y es importante también poder pensarlos a través de cierta representación y a través de qué es lo que uno quiere llevar a esos espacios. Entonces, para mí en particular estos espacios en todo caso pueden ser herramientas para avanzar hacia donde queremos ir.



- Tenés algo en relación con la diputada Ofelia Fernández que es que, a pesar de ser amigos, tienen una especie de camino paralelo en la política. ¿Qué significa Ofelia en tu vida?

- Ella es es una compañera muy importante y una referente para todos nosotres siendo la piba que llegó a ser la diputada más joven de América Latina. Llegando ahí para representar algo muy concreto y un recorrido político muy importante como es la agenda de la juventud que se venía construyendo. Especialmente desde los colegios secundarios porque también con Ofelia militamos en el mismo momento. Compartimos espacios ahí también y creo que es una compañera muy importante especialmente por eso y especialmente porque creo que hoy está marcando la cancha. Dando un ejemplo muy importante de cómo plantarse en ciertas discusiones y a partir de eso es que consumimos en conjunto. Por eso decía no sé si es un camino paralelo, creo que es más un camino conjunto.

Disputar el presente es profundizar el debate y multiplicar la iniciativa. Hermoso encuentro ayer con @OfeFernandez_, @dalesmm y @nanucichero para presentar mi librouD83DuDCD6?? pic.twitter.com/y496yH8EjU — Luki Grimson (@LukiGrimson) November 16, 2022

- Publicaste un libro que se llama “Disputar el presente”, ¿cómo propones esa disputa?

- Disputar el presente implica entender que las voces de las juventudes son urgentes. Implica también entender que somos una generación que se caracteriza por tomar la palabra y por querer involucrarse y querer opinar. Se dice mucho también que la juventud está desinteresada pero para mí lo que vemos día a día es lo contrario. Hay cada vez más jóvenes interesándose por participar, por opinar, por dar las discusiones y y ahí es donde veo que la juventud tiene que estar disputando el presente. El futuro es de nuestra generación si lo podemos construir desde ahora.



- ¿Y vos cómo propones construirlo?

- Con el diálogo, con la construcción colectiva que me parece que es algo fundamental en un momento donde nos tiran tanto hacia el individualismo. Me parece que lo más importante es poder también construirlo en lo concreto. Pensar en lo que nos pasa todos los días y hacer algo a partir de eso. Pienso en mi facultad por ejemplo y todo el tiempo veo compañeros que dejan de cursar. Pienso en cómo estamos todo el tiempo andamos angustiados, deprimidos y con ansiedad. Pienso en qué pasa cuando un pibe quiere conseguir un laburo y está re difícil y en general es condiciones muy precarias. Me parece que ahí nos damos cuenta de que hay un un sistema que en general nos termina llevando al individualismo y a una competencia excesiva que termina siendo que cada vez tengamos que vivir un poquito peor. Me parece que ese no es el camino y tenemos que también poder quebrar con eso para poder justamente poder vivir mejor y pensar un mundo más vivible.

- ¿Cómo definirías a la masculinidad frágil?

- La masculinidad frágil se configura a partir de ciertos mandatos. El mandato de la masculina hegemónica es todo lo que vemos entre los varones como las exigencias respecto del ser violento, del bancártela todas y de que supuestamente hay que ser valiente. Un montón de cosas que configuran exigencias sobre nosotros pero que en realidad es lo que después hace también que seamos los varones quiénes constantemente reproducimos la violencia y la desigualdad. La masculinidad frágil se termina sintiendo especialmente cuando por un comentario te cuestionan una actitud o algo por el estilo. Nos damos cuenta cotidianamente de que a muchos varones les cuesta poder abrirse a decir "bueno, sí, voy a revisar esto". La masculinidad frágil se expresa cuando uno se saca por un simple comentario de una simple crítica.

- De la mano eso, te quiero preguntar por la perspectiva de género, ¿crees que son dos puntos clave para la sociedad que dispute el presente que propones vos?

- Me parece que no es tanto pensar el futuro con la masculinidad frágil, sino pensar como todo eso nos atraviesa. Cuando pensamos en cada una de las problemáticas que hoy vemos, me parece que es necesario poder trabajar claramente desde una perspectiva de género. Eso es lo que nos vienen marcando especialmente los feminismos con la cuarta ola feminista y con el estallido del primer Ni Una Menos del 2015. Me parece que el futuro no se puede pensar sin perspectiva de género y de la misma manera lo que creo que es más importante, cuando pensamos qué reflexiones o qué aportes o qué debates podemos hacer también los varones en ese sentido, es pensar con esa perspectiva de género una perspectiva de masculinidad. Al fin y al cabo tiene que ver con hacernos cargo como varones de las cosas que seguimos reproduciendo y también de dar lugar a las cosas que nos pasan y poder trabajar a partir de eso.