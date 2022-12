Victoria Tolosa Paz arremetió contra Juan Grabois por el Plan Potencia Trabajo

Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social, protagonizó un cruce con el titular del MTE, Juan Grabois, por las irregularidades detectadas en los planes sociales que significarán la suspensión de las transferencias y nuevas alta para beneficiarios que aún se encuentran en espera.

"El Potenciar Trabajo tiene normas y esta ministra las va a hacer cumplir, por supuesto que atendiendo las necesidades de los más vulnerables", planteó Tolosa Paz.

En un entrecruce con Grabois, del entorno de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, agregó: "Esto quiere decir que si hay personas que tienen capacidad de compra con tarjeta de crédito por arriba de los 120 mil pesos todos los meses, y sistemáticamente a esa persona le transfiero el Potenciar Trabajo, estaré dejando al descubierto a otra persona que no entra al programa y que no tiene ni siquiera los 27 mil para empezar su mundo en el mundo del trabajo".

"No a todos podemos darle el alta del Potenciar Trabajo, por eso él plantea la salida del Salario Básico Universal, pero la realidad es que el programa tiene una norma, y esa norma hay que cumplirla", planteó la funcionaria del riñón del mandatario Alberto Fernández en referencia al dirigente del MTE, consigna Noticias Argentinas.

Tras los permanentes cuestionamientos del referente de la izquierda popular, Tolosa Paz reveló que beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo registraron gastos en tarjeta de crédito equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles o ingresos del mismo monto, lo que los vuelve incompatible a la hora de percibir la suma entregada por el Estado.

El argumento esgrimido es que la asistencia apunta a paliar la situación de personas en "estado de vulnerabilidad", y al percibir sumas mayores a cien mil pesos, la condición de vulnerabilidad quedaría suplida. Las bajas en las transferencias, posibilitarían nuevas alta de otras personas que esté en situación crítica.

"Quiero llevar tranquilidad a quienes tienen que recibir el Potenciar Trabajo en estos días. Esta ministra vuelve a repetir lo que ha dicho una y mil veces, de manera pública y privada, que tiene que ver con poder liquidar correctamente el Potenciar Trabajo, tal cual le solicitara a un juez al que le requerí poder apartar posibles incompatibilidades que ha detectado la AFIP, y poder liquidar a todos los que le corresponde", expresó la exdiputada en declaraciones a A24.

En la misma línea agregó: "Acá no hay ajuste, hay que cuidar el dinero público y voy a hacer eso para seguir cuidando a los más vulnerables, aquellos que ni siquiera consiguen una alta del Potenciar Trabajo, que no pueden venir a buscar maquinarias, que no tienen la posibilidad de tener un núcleo húmedo, a los que necesitan tener al Estado cerca".