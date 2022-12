Juan Grabois cargó contra Tolosa Paz y reveló cuánto gana en el Ministerio de Desarrollo Social

El Potenciar Trabajo se encuentra en el ojo de la tormenta. Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social, busca investigar a las personas que tienen planes sociales por irregularidades y por esto, Juan Grabois, dirigente social, le salió al cruce.

“Hay muchos parásitos en la política y diputados que se acaban de aumentar el sueldo. Ir contra ellos me parece bárbaro. Ahora, agarrarla con alguien que gana 27 lucas es de cuarta”, comenzó diciendo Juan Grabois en A24. Y agregó: "Victoria Tolosa Paz gana 700.000 pesos. Yo quiero conocer el secreto fiscal de Tolosa Paz, de los diputados, senadores, comisarios y grandes empresarios”.

Tolosa Paz salió a responderle en el aire del programa al dirigente social: “Los 27.000 pesos del Potenciar Trabajo vienen de dinero público, por lo que pesa sobre mí la responsabilidad de administrarlo según las normas. Y las normas del ministerio dicen que una persona que tiene un auto menor a 10 años no lo puede recibir. No es si me gusta o no, sino una norma que está escrita”.

Grabois fue poseído por la peluca de Milei durante unos segundos y la sacó a correr a Tolosa Paz: "Gana 700.000 pesos... ¿Por qué no se bajan los sueldos los funcionarios?" pic.twitter.com/kkPdfEyy9J — Agarra la Pala (@agarra_pala) December 2, 2022

Sin pelos en la lengua, Grabois le contestó: “¿En algún lugar la norma dice que no se pueden comprar dólares? Yo tengo a un montón de gente con nombre y apellido que no va a poder cobrar este mes porque a alguien se le ocurrió que no podía comprar dólares”.