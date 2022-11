Reabrió un paso fronterizo clave entre Argentina y Chile

Autoridades de Gendarmería Nacional anunciaron que, a partir del 15 de noviembre y hasta el 30 de abril de 2023, se encuentra habilitado para todo tipo de usuarios el paso fronterizo hacia el vecino país de Chile denominado Portezuelo de la Divisoria, ubicado al norte del Lago del Desierto, en la Patagonia argentina y a la altura de la provincia de Santa Cruz.

Esta semana se anunció la apertura de uno de los corredores internacionales más utilizados por los viajeros que desean cruzar desde o hacia el vecino país de Chile. Tanto el paso fronterizo “Portezuelo de la Divisoria” ubicado en el Lago del Desierto en el lado argentino como el Paso de Frontera Internacional “Dos lagunas” ubicado en Chile se encuentran habilitados para todo tipo de usuarios hasta el 30 de abril de 2023.

Requisitos y horarios

Los usuarios que deseen transitar por este paso fronterizo deberán cumplir con las exigencias sanitarias vigentes. Según las autoridades argentinas, la documentación requerida es la presentación de un documento de viaje vigente como el DNI, cédula de identidad o pasaporte. Mientras que las autoridades del país vecino informaron que los requisitos para viajeros no residentes en Chile son: no poseer restricciones de viajes, certificado de vacunación entregado por el país donde se vacunó y en el caso de personas no vacunadas deberán presentar un PCR negativo con máximo 48 horas desde la salida hacia Chile.

En el caso de los turistas que no porten los antecedentes indicados, podrán suscribir una declaración jurada comprometiéndose a realizarse un PCR dentro de las 24 horas de ingreso al país. El horario de apertura y cierre para ambos países es de 8 a 20 horas.