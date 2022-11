Con dolor, familiares de víctimas del covid le respondieron a Gabriela Cerruti por sus dichos

Gabriela Cerruti, portavoz de la Presidencia, publicó en sus redes un desafortunado video junto a Irene Montero, ministra de Igualdad de España. En el material se puede ver como la portavoz le muestra la Plaza de Mayo desde el histórico balcón presidencial. En ese momento, señala las piedras y remarca que las puso "la derecha" para homenajear a sus muertos durante la pandemia.

Pero antes de las disculpas que llegaron esta mañana, muchos familiares vinculados a las víctimas, mostraron su repudio a los dichos ideológicamente sesgados de la portavoz presidencial. Pablo Musse, que no pudo despedir a su hija Solange, cuando ella fallecía por un cáncer por la burocracia ineficiente que se generó en tiempos de confinamiento, dijo: "Creo que la dirigencia política en su totalidad no tomó dimensión de lo que sufrieron los argentinos en la pandemia", en diálogo con Cadena 3. Además, explicó que "las piedras fueron un homenaje a los fallecidos por coronavirus. En ese momento nos entregaban en cenizas a nuestros seres queridos, que no sabíamos si eran de ellos"

Luego señaló que las piedras "no son de derecha ni izquierda, es de los argentinos que sufren. Mi hija murió de cáncer y no me permitieron verla. Es una representación de los derechos que fueron vulnerados en pandemia". También incluyó a la dirigencia porteña: "Estaban buscando un lugar para mover las piedras y esas piedras no se pueden mover de ahí. La Plaza de Mayo es del pueblo".

Otro que salió al cruce de Gabriela Cerruti por sus dichos, fue el exfutbolista de Racing e Independiente, Hugo "Perico" Pérez, quien durante la pandemia perdió a su madre por covid. “Cerruti, no sabes lo que me cuesta hablarte. Creo que ni siquiera le hubiera interesado a mi vieja que sepas de ella, pero yo te voy a contar. Se llamaba Teresa. Mi mamá. La que amo y amaré toda mi vida. La que se me fue con covid por segunda vez. Sin ningún tipo de síntoma, se fue entregando por no poder ver a sus tres hijos y a sus nietos”, fueron las palabras que eligió Perico para remarcarle a la portavoz su dolor.

Luego, el mensaje del exfutbolista fue más duro y minimizó a Cerruti, como consecuencia de sus desacertadas palabras sobre la derecha: “Mis padres me enseñaron códigos... Y después de escucharte a vos... No sé con quién querés ganar. Quiero decirte que lo único que mi mamá me daba con la derecha era el mate. Sos muy poca cosa para hablar de los que no están para poderte contestar. Nacer sin nada en el corazón... Sos muy pobre Cerruti, muy pobre”.