Atención: arranca en pocas horas la venta de pasajes en tren hacia centros de veraneo

La venta de pasajes en tren para los servicios de larga distancia se iniciará mañana sábado a partir de las 6, para lo cual ya hay gente que se encuentra haciendo cola en las estaciones terminales de Retiro o Constitución. Pero desde Trenes Argentinos indicaron que "hay más de 30 estaciones habilitadas para venta de boletos en todo el AMBA".

Habrá 800 mil plazas para viajar entre diciembre, enero y febrero a los distintos destinos que cubre hoy el sistema de ferrocarriles de larga distancia.

El presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, ratificó que "desde mañana se ponen a la venta los pasajes para los servicios de larga distancia para la próxima temporada de verano" y que se adoptará "una nueva modalidad para la adquisición de los tickets".

Pero advirtió, ante la aglomeración de gente en Retiro y Constitución, que "no son los únicos lugares para comprar pasajes".

"El sábado, desde las 6, estarán disponibles los boletos de las formaciones que unen Retiro con Rosario, Córdoba y Tucumán, el martes 15 los que van a Junín, Justo Daract, Bragado y Pehuajó, mientras que el 19 de noviembre los que conectan Plaza Constitución con Mar del Plata y General Guido con Divisadero de Pinamar", dijo Marinucci.

Aclaró, no obstante, que "los usuarios y usuarias podrán adquirir sus boletos para poder viajar en Retiro, Constitución, Once y las estaciones intermedias o mediante la web, con un 10% de descuento, por lo que no hay necesidad de hacer largas colas en Retiro o Constitución, porque seguro que hay un lugar de venta más cercano a sus domicilios".

Estaciones habilitadas

En ese sentido detalló que "en el AMBA, por ejemplo, hay más de 30 estaciones habilitadas, además de Retiro y Constitución", y destacó que "se pueden comprar también en Once, Temperley, Haedo, Alejandro Korn, La Plata, en la estación Urquiza del Mitre y en Tigre, San Miguel, José C. Paz, Pilar y Tapiales".

En cuanto a la nueva modalidad de venta, Marinucci reiteró que "a partir del 1° de diciembre será obligatorio confirmar el viaje entre las 72 y hasta las 24 horas antes de comenzar el recorrido".

"Los pasajeros podrán adquirir su boleto con anticipación y en el momento de realizar la operación, recibirán un comprobante de reserva, que luego tendrán que confirmar entre 72 y 24 horas antes, para poder viajar" y anticipó que "en caso de que el pasajero decida no realizar el viaje, ese lugar será puesto a la venta para liberar un lugar y el pasajero podrá iniciar el trámite para la devolución del dinero o el cambio de fecha".

Los precios de los tickets, por tramo

Mar del Plata: 920 pesos en primera y 1.110 pesos en pullman.

Rosario: 420 pesos en primera y 505 pesos en pullman.

Córdoba: 700 pesos en primera, 840 pesos en pullman y 2.450 pesos en camarote para dos personas.

Tucumán: 1.070 pesos en primera, 1.290 pesos en pullman y 3.740 pesos en camarote para dos personas.

Bragado: 220 pesos en primera y 264 pesos en pullman.

Pehuajó: 380 pesos en primera y 456 pesos en pullman.

Junín: 350 pesos en primera y 420 pesos en pullman.

Justo Daract: 920 pesos en primera y 1.100 pesos en pullman y 3.200 pesos en camarote para dos personas.

Los pasos para adquirir los boletos