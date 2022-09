El cortocircuito entre el Gobierno provincial y el nacional por la vuelta del tren de pasajeros a Mendoza

La reciente visita de funcionarios de Trenes Argentinos en el marco del plan de reactivación del servicio de pasajeros entre Mendoza y Retiro (Buenos Aires) tuvo la característica de que sus actividades no contaron con la presencia de autoridades del Gobierno de Rodolfo Suarez. "No tuvimos siquiera posibilidad de contacto", acusó el presidente de la empresa ferroviaria estatal, Martín Marinucci. Mientras que desde Casa de Gobierno aseguran que "no convocaron a ningún organismo del Estado Provincial". Un cortocircuito que tarde o temprano deberá ser solucionado.

Martín Marinucci llegó a la provincia este último viernes para realizar una inspección de vías y, a su vez, de la infraestructura de la estación Gutiérrez, en miras de que el servicio de pasajeros esté listo "antes de que termine el verano", según expresó ante la prensa. Pero, además de dar detalles sobre la puesta en funcionamiento, lanzó una serie de indirectas dirigidas a Rodolfo Suarez.

"Leí declaraciones del gobernador y del diputado Omar De Marchi. Me sorprenden porque, si alguien está pensando algo para mi casa, le pregunto cómo lo ayudo. En vez de haber llamado o consultado cuál era la idea, trataron de desestimar lo que nosotros nos habíamos comprometido. Espero que recuperen el interés que tienen los mendocinos y, de esta manera, poder articular. Por ejemplo, vamos a necesitar cambiar la infraestructura en las torres de electrificación del metrotranvía porque ahí va ir la vía. Insisto, no pregunto ni evalúo quien gobierna en cada localidad que va a estar el tren. Son localidades que les llega algún derecho que ha sido quitado por el Estado en algún momento", sostuvo.

Las palabras de Marinucci se dan luego de que dos meses atrás, el gobernador haya manifestado en declaraciones radiales que no estaba al tanto del regreso del tren de pasajeros. "Nadie ha hablado con nosotros ni hay un proyecto concreto en ese sentido. Yo no lo veo como algo que vaya a llegar pronto", dijo el mandatario en ese entonces.

Ante la consulta de MDZ, desde el Gobierno de Mendoza esgrimieron que "ha sido una actividad de la gente de Trenes Argentinos solamente, porque a no han convocado a ningún organismo del Estado provincial".

Lo que sucede es un cónclave entre ambas partes será necesario para solucionar temas que competen a ambos. Por ejemplo, la reubicación de parte del tendido eléctrico del metrotranvía en la estación Gutiérrez.

Adolfo Bermejo y Martín Marinucci durante la recorrida por la Estación Gutiérrez. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

"A pesar de que muchos buscan que no suceda y, en vez de ponerse de forma mancomunada a trabajar. La Nación lo que quiere volver a conectar a través de la vía a todos los argentinos, independientemente de quien gobierne en cada provincia. Así iniciamos la inspección de vía y vamos a estar recorriendo hasta Palmira con un diagnostico preliminar, pero todavía faltan algunos estudios para establecer de forma responsable el tiempo preciso y la inversión en términos económicos que necesitamos. Pero no tengo dudas de que no va a ser dentro de mucho. En nuestra gestión va haber un tren de pasajeros llegando a Mendoza", aseguró Marinucci..

Al abordarse el financiamiento de las obras, el titular de Trenes Argentinos dijo que "la inversión será nacional. No tuvimos siquiera posibilidad de contacto, por lo que no puedo estar pensando en si la provincia está dispuesta a colaborar en términos económicos en esta obra. Pero son inversiones nacionales". Gabriela Lizana y Martín Marinucci. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

En tanto, Gabriela Lizana, la mendocina que integra el equipo económico de Sergio Massa en la Secretaría de Producción, fue consultada acerca de si están garantizados los fondos. En ese marco respondió que "se trata de una política de Estado que es prioridad y que está por encima de quien gobierna en cada lugar en particular. Los fondos se irán desembolsando a medida que sea necesario. Aseguro que el compromiso del Ministerio de Economía está".

Por último, Matías Stevenato, que también estuvo presente, se refirió a esta falta de diálogo entre ambas partes y manifestó: "Vivimos momentos muy complicados. Yo trato de tender puentes. A mí siempre me van a ver trabajando por el bienestar de los maipucinos y los mendocinos. Entonces, si los funcionarios del Gobierno provincial quieren trabajar para mejorar la calidad de vida de ambos, yo voy a estar ayudando. Si no quieren, es un problema de ellos".