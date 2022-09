Otro avance clave en la vuelta del tren de pasajeros entre Mendoza y Buenos Aires: cuándo llegaría

La vuelta del tren de pasajeros entre Mendoza y Buenos Aires va tomando color. Este viernes por la mañana llegó una comitiva de la empresa Trenes Argentinos, encabezada por su presidente Martín Marinucci, para realizar una inspección de vías y de la infraestructura de la Estación Gutiérrez de Maipú, lugar donde está previsto que arribe la formación proveniente de Retiro. Pese a que todavía resta que llevar a cabo estudios precisos sobre el estado de la vía en el tramo hasta Justo Daract, San Luis, Marinucci señaló que tiene "confianza de tener un tren de pasajeros en la provincia antes de que termine el verano".

El equipo de trabajo ferroviario recorrió la estación Gutiérrez y planificó cómo será la conexión entre las unidades con origen en Retiro y el metrotranvía a la Ciudad, teniendo en cuenta que el plan contempla que los pasajeros de larga distancia realicen una especie de trasbordo con el servicio urbano. Se proyecta añadir un anden que se encuentre del Este de la estación.

En diálogo con la prensa, Marinucci se animó a aportar una fecha estimada para que se ponga en funcionamiento el proyecto: "Tengo mucho confianza de que podemos tener un tren de pasajeros antes de que termine el verano. Es el compromiso en función de lo que veo y me han dicho, pero que será con precisión cuando esté el informe final. Espero que antes de que termine el verano podamos tener un tren de pasajeros llegando en un viaje de prueba y viendo cómo se comporta la vía con la locomotora y los coches correspondientes".

Se busca que el andén de larga distancia conviva con el del metrotranvía. Foto: MDZ.

Al ser consultado por el estado actual del ramal que pasa por los departamentos del Este provincial, comentó: "Un dato no menor es que tiene posibilidad de circulación. Que el tren de cargas llegue hasta la estación de Mendoza a los talleres de reparación de locomotoras, también sucede en Palmira, permite que no haya usurpación de vía o malezas como nos pasa en muchos lugares. Lo que hacemos cuando ponemos un nuevo servicio es garantizar la calidad operacional. No es lo mismo la exigencia entre cargas y pasajeros".

Y agregó: "Estamos viendo la renovación de durmientes, rieles y la construcción de vía para poder conectar Palmira con Gutiérrez y, también, la necesidad de extender el andén para que los usuarios puedan descender y conectar con el metrotranvía urbano. El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, lo puso como una política de Estado para que la defiendan gobernadores e intendentes de todos los signos políticos".

Respecto al número aproximado de inversión, sostuvo que "se lo va a tener cuando esté el estudio final kilometro por kilometro". "Son 1.600 durmientes por kilometro de vía. El análisis es profesional y garantizando la seguridad operacional (...) Necesitamos acompañamiento. Cada inversión no será solamente a través del Tesoro nacional, sino también con financiamiento externo. En el caso de renovación o mantenimiento pesado entre Justo Daract y Gutiérrez está prevista hace más de un año, en donde estamos avanzando con un crédito internacional chino para poner esa vía en mejores aún de las que hoy están pudiéndose usar para circular", puntualizó.

De izquierda a derecha, Gabriela Lizana, Adolfo Bermejo, Martín Marinucci y Jorge Difonso. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

Estuvo presente el diputado provincial Jorge Difonso (Frente Renovador - Unión Popular), quien impulsó un master plan en la Legislatura para la recuperación del tendido ferroviario a nivel provincial. También acudieron el intendente de Maipú, Matías Stevenato; el diputado nacional Adolfo Bermejo; Luciano Haas, gerente de la línea San Martín de pasajeros y la integrante mendocina del equipo económico de Sergio Massa, Gabriela Lizana.