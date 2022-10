Un basquetbolista estadounidense pide el IFE 5 para sostenerse

Sorpresa e incertidumbre generó el caso de un basquetbolista profesional haciendo la fila para acceder al beneficio de $45.000 del Refuerzo Alimentario IFE 5. La particular situación se suma a larga lista de quejas y a las interminables filas que se ven a diario desde hace una semana en todas las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) del país.

El exjugador de Salta Basket y actual jugador de El Tribuno en la Liga Argentina (segunda división), sobresalía en la larga fila frente a las oficinas estatales. Con 2,05 metros y buen estado físico, una lesión lo relegó de la temporada y está pasando un duro momento económico que lo llevó a esto.

En cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder al bono, entre ellos el de tener nacionalidad argentina, le explicó a un medio local que desde hacía tiempo que no cobraba un sueldo y no tuvo más opción que solicitar la asistencia estatal. El 15 de septiembre del año pasado tuvo una grave lesión en el tendón de Aquiles que lo dejó enyesado y luego con bota ortopédica, por lo que ahora fue contratado por otro club pero aún no logra jugar.

“No se puede jugar, no se puede cobrar”, explicó en un español básico y llenó de acento americano. Además relató que su familia le envía dinero desde los Estados Unidos pero que ya se está quedando sin plata y ha comenzado a consumir sus ahorros.

Nacido en Tampa, Florida, Eric dice amar la Argentina. En ese amor por nuestro país, siente a Salta como su segundo hogar y no piensa en volver. “Me gusta Salta, tengo muchos amigos acá”, contó.

En su carrera, nació en el básquet universitario del Kentucky Wesleyan College y estuvo en el Draft 2004 de la NBA. Tras no ser seleccionado por ninguna de las franquicias de la liga más importante del mundo, comenzó a jugar en distintos lugares del mundo como Hungría, Nueva Zelanda y Uruguay.

Esta es la primera vez que se ve empujado a pedir la asistencia económica de este tipo. En lo deportivo, ya está en condiciones de volver a las canchas pero el entrenador no lo convoca. Todo va a salir bien. Soy una persona de mucha fe, mucha confianza. Aparte tengo mi familia en Estados Unidos, si necesito algo hablo con ellos”, explicó mientras esperaba en la puerta de Anses para cobrar el IFE 5.