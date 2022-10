Olímpicos reclaman restitución de fondos para sostener deporte de calidad

El financiamiento del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, el ENARD, volvió a quedar bajo la lupa la semana esta semana, después de las declaraciones de Lucas Saucedo, entrenador de esgrima sobre la falta de dinero para sostener el deporte de calidad. Primero en palabras en un móvil de TyC, y después en una entrevista al programa “Alto rendimiento”, Saucedo sostuvo: "Se cambió una ley para mal, en 2017. La ley 26.573, la cual le daba 30 días a las compañías telefónicas para depositar al ENARD lo recaudado por el impuesto, por ende el ENARD sabía con cuánto dinero contaba algo básico para poder planificar”. Y añadió: Hoy se pasó a un impuesto interno, ese 1 por ciento de la facturación de celulares que iba antes directamente al ENARD, ahora va al Tesoro Nacional, como consecuencia se depende de una resolución de un ministro para liberar ese dinero: Yo estuve once meses sin cobrar”, definió.

En rigor de verdad, el financiamiento tuvo los dos modelos, el que rigió de 2009 a 2018 con el aporte rígido del 1% de la facturación de las empresas telefónicas y el de la llamada "discrecionalidad" posterior que es el que rige hoy. Antes se transfería el dinero y las becas servían, según averiguó MDZ, para solventar en buena medida las necesidades de la competición. Así, se distribuía el dinero de forma proporcional y dentro del contexto de un país como Argentina, alcanzaba.

Modificaciones

Con la aprobación de la ley 27.430 cambia el paradigma y el financiamiento pasa a la órbita de la política, lo que no querían los deportistas porque temían que haya discrecionalidad. A su vez, cuando dependía de las telefónicas, los montos de ingresos aumentaban al ritmo de los abonos de los clientes, situación que se corta con la nueva forma de solventar el deporte.

MDZ pudo corroborar que el gobierno de Mauricio Macri tuvo una encerrona que volvió a dividir criterios por esos días, en los que el por entonces secretario de Deportes, Javier Mac Allister, proponía darle becas a quienes tuvieran mejores resultados y achicar los montos, mientras que otros funcionarios sostenían el criterio de proporcionalidad para incentivar a todos por igual. Eso trajo un sin número de reuniones de las que Macri participó y finalmente se tradujeron en el cambio de paradigma para sacarle el 1% a las telefónicas y empezar a financiar el deporte directamente desde el Estado.

La inflación que ningún gobierno domó hizo que las transferencias y las becas se diluyan y perjudique a los deportistas: en 2017 el ingreso en pesos fue $740.729.423 que al cambiarlo en dólares eran USD 44.473.070. Ya en 2018 la inflación hizo su primera correción: $970.057.552 pesos, es decir, un aumento sustantivo en términos nominales, pero por la devaluación de la moneda representaron sólo USD 34.481.288. La lógica se repitió en 2019, cuando en pesos se transfirieron $1.125.000.000 que al cambio se transformaron en USD 23.300.703. Ya en el 2020 a duras penas se consiguieron 15.000.000 de dólares con los pesos enviados.

Quienes formaron parte de ese organismo recuerdan con poco afecto la gestión Mac Allister, enorme y aguerrido defensor de los años noventa en Boca Juniors: "El 'Colorado' buscaba el tema del mérito, algo que va a contra mano del criterio del deporte como inversión pública, los manejos no eran buenos y no supieron defender el tema como debía, terminaron perjudicados los deportistas". Las palabras son de un hombre que caminó todos los días la secretaría y que pertenece aún hoy al ecosistema de Mauricio Macri. En estricto off, confió a MDZ la interna y agregó: “Había mucha queja de los deportistas por el direccionamiento del dinero". "El mal criterio de Javier, el ninguneo a los deportistas, pensar que se puede financiar de acuerdo a resultados, demostró que no tenía conocimiento del mundo del deporte de alto rendimiento", lanzó la fuente.

La discusión interna de la política desnudó lo que pasaba, y brotaron entonces las críticas fuertes de deportistas para que el dinero tuviera mejor manejo. Siempre con la mirada puesta en la reducción del déficit, el gobierno de Macri buscó una solución que, paradójicamente, terminó perjudicando a los deportistas.

Juan Pablo Montane, uno de los más exitosos referentes del water polo y ganador del sudamericano frente a Brasil en 2021, contó a MDZ su situación: “No estoy más, no cobro beca hoy en día, pero lo que pasa cuando sacas el financiamiento es básicamente dejar muchos chicos afuera, muchos que tienen que costear sus pasajes o sus estadías”.

A tal punto llegó el desfinanciamiento que, según contó Montane, una lógica empezó a verse de forma frecuente: “Es absolutamente frecuente que en disciplinas diversas los deportistas pasemos, tengamos buen desempeño, logremos la clasificación pero no podamos participar por no tener el dinero para ir, eso pasó muchísimas veces y es grave”, reflexionó.

Así, la forma de administración del dinero previa a la época de Juntos por el Cambio, era mejor a ojos del deportista: “Acá había una seguridad que era cobrar del uno al cinco, tener el dinero, si bien ya había problemas porque la inflación se había comido a las becas y sus montos, me parece que era mejor."

El Gobierno, con pocas cucardas para exhibir, sacó a relucir esta semana la inversión en el sector y a despegarse de la forma que había aplicado Mac Allister en 2017: “El ENARD recibió un incremento presupuestario para este año del 189% y pasó de $1.225 millones a $3.923 millones, beneficio anunciado oportunamente en medios de difusión, en cuanto a las becas de deportistas, entrenadores y entrenadoras, las mismas recibirán un incremento del 109% para este año, con la intención de que no se desactualicen y recuperen paulatinamente los 50 puntos perdidos durante la gestión del gobierno anterior”, aclaró Montane.