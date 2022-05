Explosiva publicación de una referente de Las Leonas tras quedarse afuera de la lista del Mundial: "Duelen las formas"

Las Leonas se siguen preparando para disputar el próximo mundial de la especialidad, se jugará este año en España y Países Bajos, del 1 al 17 de julio, pero en la cita habrá una ausencia con mucho peso en la historia del hockey sobre césped argentino: Delfina Merino, una de las cuatro capitanas elegidas en el proceso de Fernando Ferrara y todo un ícono de la Selección.

Sin dudas que la noticia es sorpresiva y generó controversia teniendo en cuenta que se trata de una jugadora con más de 300 partidos, fue elegida mejor jugadora del mundo en 2017, ganó la Copa del Mundo 2010, cinco Champions Trophy y se colgó dos medallas olímpicas, entre otras cosas que ha logrado con la camiseta albiceleste. Y fue la misma jugadora quien, por medio de una fuerte carta, explicó lo sucedido y cargó contra el cuerpo técnico por la forma de comunicarle la decisión.

"Hace una semana el entrenador me comunicó la noticia que ningún jugador quiere recibir: 'No te vamos a tener en cuenta para el Mundial por motivos deportivos'. Desde entonces son días difíciles para mí. Días de mucha reflexión. Me da bronca y tristeza, pero a la vez estoy tranquila conmigo misma. Cada entrenador elige a sus jugadores y no asumo que por mis años de Selección deberían regalarme nada, simplemente creo que merecía la oportunidad de pelear hasta el final", escribió.

En la publicación, compartida en sus diferentes redes sociales, agrega: "Faltando dos meses para el Mundial siento que es un margen de tiempo considerable en que las percepciones del entrenador podrían cambiar y si había dudas respecto a mi rendimiento, hubiese valorado la posibilidad de ganarme un lugar en estos 8 partidos que se avecinan con equipos europeos en la Pro League. Lamento profundamente no tener ni la chance de eso".

"Me duele y no entiendo que siendo una de las capitanas, y teniendo diálogo constante con el cuerpo técnico, ninguno me haya advertido que no estaban conformes con mi desempeño deportivo. Sí estoy convencida de que los modos y las formas en las que se comunican decisiones de tal magnitud deben modificarse en forma urgente. Personalmente no merecía que después de hacer gimnasio, me saquen de la cancha y se me dé tal noticia. Irme de esa manera del Cenard me dolió", continuó.

Para cerrar, dejó un sentido mensaje: "Le di a la Selección Argentina mi corazón, y lo volvería a hacer sin duda alguna. Voy a estar eternamente agradecida con el apoyo de todos, De Argentina siempre". Las Leonas, este fin de semana, jugarán ante España por la ProLeague y seguramente estos dichos encenderán un nuevo debate.