Los argentinos que buscan con desesperación una ciudadanía extranjera

En Argentina debe haber hoy pocas cosas más codiciadas que una ciudadanía extranjera. La cantidad de argentinos que deciden emigrar crece día a día y un pasaporte de otra nacionalidad es la llave para hacer ese camino más fácil. Las colas de gente en los consulados es una imagen que confirma esta situación. En muchos casos, no todos tienen posibilidad de realizar los trámites personalmente. Es mucha la información que hay que presentar, se requiere documentación precisa, rastrear el lugar de origen de familiares, certificar escritos. Una serie de requisitos que no son sencillos.

Es por eso que hay profesionales que se dedican a tramitar ciudadanías para facilitar esa tarea a quienes han decidido dejar el país y funcionan como un buen termómetro para medir la realidad. “Lo que está sucediendo es llamativo. Recibo más de 300 consultas por día. Trato de contestar todas las que puedo pero se hace difícil”, dijo a MDZ Giovanna Scuderi.

Ella es abogada y trabaja en el estudio de su padre en Rosario. Hace pocos días, ofreció por Twitter sus servicios y la propuesta se viralizó: “No paramos de recibir consultas. Fue como una explosión. Estamos desbordados."

El hecho de que muchos consulados hayan permanecido cerrados por largo tiempo, a raíz de la cuarentena, hace más difícil para la gente tramitar las ciudadanías y, es por eso, que crece la demanda de estos servicios a cargo de especialistas.

“Hay todo tipos de casos. Gente que tiene padres o abuelos de otras nacionalidades y tienen encaminado el trámite, pero otros que no tienen familiares, no tienen nada, y preguntan cómo hacer para obtener una ciudadanía de otro país. La cosa es irse como sea. Lo más alarmante es la desesperación que muestran algunas personas en las charlas o los mensajes para conseguir una ciudadanía”, explicó Giovanna.

Los dos países que concentran la mayoría de los pedidos son Italia y España, pero también Alemania, Francia, Portugal, entre otros. El perfil de quienes consultan para emigrar se concentra en dos grupos principales: jóvenes solos o en pareja o familias con matrimonios de entre 40 y 50 años de edad. En el primer caso, muchos son estudiantes que quieren aplicar a becas o ya cuentan con un título y buscan un perfeccionamiento profesional.

“Nosotros no lo preguntamos específicamente, pero en las charlas el tema surge. Los motivos principales por lo que deciden emigrar es el económico y la seguridad”, detalló.

Hay una particularidad de esta ola migratoria que se diferencia de la del 2001. La de aquel entonces estaba impulsada por argentinos que habían perdido el empleo y decidían probar suerte en el exterior. En esta oportunidad, la decisión de emigrar es diferente. Se concentra más en sectores de clase media y media alta que, en muchos casos, renuncian a buenos empleos y a una calidad de vida consolidada, ante la incertidumbre que genera el país.

“Lo que noto, por lo que me dicen, es que se van tristes, pero entienden que si no lo hacen no tendrán posibilidades de prosperar. Lo hacen pensando en el futuro”, aseguró Scuderi. Un dato que aporta y va en línea con esta idea es que muchos de los que inician los trámites son padres que buscan traspasarle la ciudadanía a sus hijos para que tengan una herramienta clave si deciden emigrar.

Los costos para realizar los trámites son muy variables. Cuanto mayor información se tengan más fácil y menos oneroso será. Conocer el lugar de nacimiento de los familiares, tener alguna documentación al respecto, abarata el servicio. Para tener una idea general, empezar un expediente desde cero puede costar unos 1.800 euros.

El tiempo que puede llevar es más difícil de estimar ya que, como se mencionó, no todos los consulados funcionan con normalidad. El de Italia, por ejemplo, es uno de los más complicados. Para algunos trámites está otorgando turnos para dentro de un año o más. Es por eso que mucha gente que tiene el tiempo y los recursos necesarios opta por viajar ese país y tramitar la ciudadanía en el lugar. Esto puede demandar entre cuatro o seis meses, un tiempo mucho menor de lo que se requiere hoy para solicitarla desde la Argentina.

Muchos jóvenes están eligiendo esa vía. Viajan a Europa para realizar trabajos temporales o con el sistema de Working Holiday y ahorran dinero para poder mantenerse mientras tramitan la ciudadanía en el país de origen.