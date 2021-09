Fotos y videos: así fue la multitudinaria marcha del #24S en Argentina

Más allá de los reclamos puntuales que se llevan a cabo en cada país, el denominador común en la 8va Marcha Global por el Clima es el reclamo por políticas estatales que tiendan a disminuir y mitigar los efectos del cambio climático. En Argentina los jóvenes se convocaron en diversas provincias y en la Ciudad de Buenos Aires donde se movilizaron desde la Plaza de Mayo hasta el Congreso.

El movimiento por el clima surgió a partir de las manifestaciones -silenciosas- de la sueca Greta Thunberg que comenzó a manifestarse delante del parlamento de su país en 2018. Cada viernes se hacía presente delante del edificio con un cartel que decía Fridays for future y la esperanza de que los legisladores se hicieran eco de su reclamo y debatieran leyes a favor del medio ambiente y en contra del cambio climático. Su mensaje es simple y contundente: No hay planeta B.

Su acción dio origen al movimiento Fridays for future al que se sumaron jóvenes de todo el mundo. Hoy son ellos los protagonistas de la Marcha Global por el Clima. En Argentina hay tres grandes cuestiones que movilizan a jóvenes y agrupaciones sociales:

Exigir una #LeyDeHumedalesYA.

La implementación del Acuerdo de Escazú.

Transferencia de recursos a los países de ingresos medios y bajos para financiar políticas de mitigación y adaptación al cambio climático.

"Queremos conocer sus propuestas y acciones concretas y que abran al debate popular las decisiones que involucren al ambiente como: el Acuerdo porcino con China, ley de Hidrocarburos, megaminería, la exploración sísmica, los desmontes, el sistemático uso de agrotóxicos, entre tantas otras", expresaron desde Jóvenes por el Clima en la convocatoria. Los jóvenes están en sintonía con las denuncias de Greta Thunberg, quien en la Conferencia sobre el Clima de este año en Austria, denunció a los gobernantes: “Actúan, como si fueran salvadores mientras intentan convencernos de que las cosas se toman en serio. Mientras tanto, la brecha entre su retórica y la realidad sigue creciendo más y más".

El extractivismo como eje de la marcha en Mendoza

En Mendoza la convocatoria fue en el Parque Central, donde hay un festival y desde donde parte la movilización. "Estamos haciendo charlas sobre las problemáticas que se viven en la provincia y en la nación. Por ejemplo el acuerdo porcino con China y el fracking que se vive en la provincia y en el país. También estamos movilizándonos por distintas leyes que están siendo impulsadas, como la de hidrocarburos. Como ambientalistas no estamos a favor del extractivismo y de que se vendan los bienes comunes porque no solamente se ve afectado el ambiente sino también la salud de las personas", explicó Ariadna Camila de Viernes por el Futuro.

Isabel Bringa e Ignacio Villarroya explicaron por qué se sumaron a esta 8va Marcha por el Clima. "Estamos muy felices porque hemos juntado a un montón de gente, pero a la vez estamos muy consternados porque el cambio climático está pasando ahora", explicó Isabel Bringa. Ignacio, por su parte, comentó la importancia del rol de los jóvenes: "Hemos sabido entender que la cuestión climática no es algo lejano a nosotros en tiempo y lugar sino que realmente afecta las posibilidades de desarrollo presentes y futuras".

"No salvamos el planeta con discursos sino con políticas públicas"

Justicia ambiental es justicia social: el lema que se repite en Buenos Aires

El centro porteño se llenó de jóvenes y adultos con de diversos lugares y con distintas banderas. Partidos políticos y agrupaciones sociales se dieron cita en Plaza de Mayo, desde donde partió la marcha por el clima hacia el Congreso de la Nación. Según Martín Vainstein, de Climate Save -una de las ONG que convocaron a la manifestación- , se reunieron más de 50 mil personas en la Ciudad de Buenos Aires y unas 30 mil se manifestaron contra el cambio climático en distintas ciudades del país.

"Vinieron varias asociaciones: Climate Save, Fridays for future, Ecohouse, Basta de falsas soluciones, y muchas más", afirmó y justificó el porque de tanta movilización: "Con el impulso del Gobierno a la Ley de hidrocarburos y la presencia en el gabinete de un ministro pegado a la agroindustria sería muy raro que no quisiéramos rebelarnos y decir que por este camino no va. Tenemos que recordar que Alberto al asumir como presidente dijo que debíamos marcarle la cancha cuando las cosas fueran para donde no debían ir. Y acá estamos, marcando la cancha", detalló.

La diversidad llamó la atención en la Avenida de Mayo. Leonor Larraburu, del Movimiento de Trabajadores del MTE y referente nacional de la Federación argentina de cartoneros, carreros y recicladores (FACCYR) explicó por qué se manifestaron muchas personas del sector al que representa. "Ya hace 21 años que soy recicladora y por eso soy parte del cuidado del medioambiente. Cada cartonero en la calle es un recuperador de materiales y un ambientalista que cuida el medioambiente para evitar que haya más relleno sanitario. Y en ese sentido, es fundamental estar presentes hoy", asegura y sigue: "Hoy estamos peleando por una Ley de envases para que el productor se haga cargo de los desechos que está poniendo en los ríos y arroyos. Hay un problema de contaminación que para nosotros es muy grave".

Ligado a la organización del evento y uno de los referentes de Jóvenes por el Clima, Gastón Tenembaum explica cómo el cambio climático fue ganando terreno. "Creo que el crecimiento exponencial en Argentina y en el resto del mundo se debe a la fuerte preocupación por el tema. Empezó con una sola persona, Greta Thunberg, manifestándose delante de su Parlamento y enseguida explotó el movimiento. En la primera marcha en Argentina, en 2019, éramos unas 5 mil personas. Desde entonces pasaron varios proyectos de ley ligados al medio ambiente y, definitivamente, el tema se instaló en la agenda política y mediática", señala.

"Ahora se marcha por acciones específicas y concretas para la mitigación y adaptación al cambio climático. Argentina debe tener un plan de transición a energías renovables, por ejemplo", dice y agrega: "Creo que lo más urgente es frenar la destrucción de ecosistemas. Y en este sentido, la Ley de humedales es clave al igual que la financiación a la Ley de bosques ya sancionada".

Por último y mientras muchas personas siguen acercándose al Congreso, Vainstein repite los principales reclamos de la marcha en el país: "Decimos no a la nueva Ley de hidrocarburos, pedimos que se aprueben La ley de humedales y la Ley de etiquetado frontal de alimentos, pedimos que adhieran al Acuerdo Basado en Plantas. Creemos que esto es mejorable y que hay un camino por recorrer hacia la justicia social y la justicia ambiental", concluye.