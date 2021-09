El dinero arruinó su vida: muere la mujer que ganó USD 37 millones en la lotería

Margaret Loughrey era una irlandesa se arrepintió toda su vida de haber ganado 37 millones de dólares en la lotería. Lo que un día comenzó como un sueño al acertar los cinco números y las dos estrellas de la suerte en 2013, lentamente se fue convirtiendo en un calvario. La mujer murió triste y sola.

La ganadora de la lotería Euromillions fue encontrada muerta en la casa donde vivía sola. Margaret Loughrey se convirtió hace ocho años en una de las ganadores de lotería más importante de Irlanda cuando se llevó uno de los premios mayores jamás entregados.

Ella siempre contaba que hasta el día que gano el gran premio, vivía su vida con apenas 100 dólares semanales, tenía 48 años y estaba divorciada. Sin embargo, el dinero cambió drásticamente su estilo de vida, permitiéndole emprender proyectos personales y brindar ayuda a familiares, amigos y en causas benéficas.

“El buen trabajo que hizo, eso es lo que la gente debería recordar”, contó a los medios locales el concejal independiente irlandés Paul Gallagher, quien fue su amigo desde antes de que se volviera millonaria y agregó: “Margaret no estaba parada al frente diciendo, ‘mírame, mira lo genial que soy, dando un cheque’, simplemente lo hizo, muy silenciosamente y detrás de escena. Un grupo comunitario estaba muy deprimido y necesitaba fondos y ella los solucionó con dinero, lo que les permitió asegurar sus actividades y todavía están funcionando ahora, pero nadie lo sabe”.

Un viaje "de ida y vuelta al infierno"

Pero el dinero también le trajo problemas, ser millonaria se convirtió en un calvario cuando fue víctima de robos, despilfarros y la atención de gente a la que siempre le había sido reacia.

En 2015, por ejemplo, un juzgado le ordenó cumplir 150 horas de trabajos comunitarios después de encontrarla culpable de agredir a un taxista. Y el año pasado otro tribunal la obligó a pagar a un exempleado de aproximadamente 40 mil dólares como resultado de una demanda por despido injusto.

En 2019, Margaret fue noticia por haber declarado que el premio la había enviado a un viaje “de ida y vuelta al infierno”, y que el dinero no le había traído “nada más que dolor” y aseguro: “Ha destruido mi vida”.

El jueves pasado la ganadora de la lotería, aquella que había sido noticia por haber recibido uno de los premios más suculentos del Euromillions fue encontrada muerta en su casa. “La policía recibió un informe de la muerte súbita de una mujer en el área de Ballycolman Lane de Strabane. Está previsto que se lleve a cabo una autopsia pero no se ha catalogado como una muerte sospechosa”, informó un vocero de la policía de Irlanda del Norte acorde a lo consignado por Dailymail.

Ella murió sola, algo a lo que temía desde antes de ganar su premio y que se demuestra en su deseo de compartir sus ganancias, como le dijo a los medios británicos cuando cobró el boleto ganador. “No tiene sentido tener 27 millones de libras y estar solo. Eso no puede hacerme feliz, solo puede hacerme feliz que los demás estén felices y hasta ahora todos estén absolutamente encantados”, había anunciado a la prensa al momento de saberse ganadora.

Margaret se encargó de declarar en cada momento que el cambio brusco en su vida no había tenido buenos resultados. “Tener beneficios, vivir por debajo del umbral de la pobreza y luego despertar repentinamente con esos millones de libras, el poder que eso trae, si no sabes cómo lidiar con eso, no es algo bueno”, confesó.

Antes de morir "Maggie millones", como muchos la llamaban, logró la finalización de su casa, un sueño que tenía desde chica, aunque nunca pudo vivir en ella. Lamentablemente, días antes de poder trasladarse a la vivienda en la que invirtió la mayor parte de su capital, fue encontrada muerta a los 56 años, sola en su hogar.