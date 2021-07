Dramática situación: por la falta de nieve así tuvieron que reinventarse los centros de esquí

La falta de nieve en toda la cordillera de Los Andes ha traído más de un disgusto a los centros de esquí del país y al resto de los operadores turísticos que trabajan ofreciendo actividades en ellos.

En la mayoría de los casos todos han tenido que reinventarse para poder seguir trabajando y continuar abiertos, pese a las circunstancias poco alentadoras de esta temporada 2021.

En Mendoza la nieve aún se hace esperar. Si bien hubo una intensa nevada en el mes de junio, julio no registró prácticamente nevadas y los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional Argentino y del International Research Institute for Climate and Society de la Universidad de Columbia para lo que resta del invierno anuncian que será un año con escasez de nieve.

Las Leñas había anunciado su apertura para el 9 de julio, aprovechando el inicio de las vacaciones de invierno en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, las condiciones de la nieve no fueron favorables para que eso sucediera, tuvo que ser postergada y hasta el momento no hay novedades. “Estamos preparados para abrir en cuanto las condiciones de la nieve permitan abrir los medios con total seguridad sin fijar todavía una fecha límite”, contó Daniel Valentini presidente de Valle de Las Leñas S.A. a MDZ.

Si bien las pistas y medios de elevación del centro de esquí no están habilitados por la falta de nieve, aquellos que deseen hospedarse en el valle pueden hacerlo. Existe la opción de alquilar los departamentos que no pertenecen al Valle de Las Leñas y son de propietarios.

Las Leñas es uno de los centros de esquí que tuvo que reinventarse para poder ofrecer alternativas a los turistas que llegan desde otros puntos del país. “Hay mucha concurrencia de turistas que hacen actividades como caminatas, bicicleta y todas las que comúnmente se realizan en primavera y verano. A esto se agrega la opción de estar en contacto con la nieve, que se mantiene en algunos sectores”, destaca Valentini.

Aquellos que visitan Las Leñas encontrarán abiertos restaurantes y bares de terceros y, además, podrán realizar excursiones a Valle Hermoso. Este es el primer año que se puede acceder en auto a esa parte de la montaña.

En Valle Hermoso la idea inicial para esta temporada era poder acceder a los fuera de pistas con máquinas pisanieve y motonieve o randonée para esquiar. Sin embargo, las pocas nevadas llevaron a que los visitantes solo puedan realizar bajadas en trineos y trekking a la cascada o a los petroglifos.

Los Puquios, por su parte, intentó ofrecer alternativas que se adaptaran a la poca nieve acumulada. Pero, lamentablemente, las condiciones de la nieve, los pronósticos poco alentadores y el poco flujo de turistas obligaron a cerrar el centro de invierno y despedirse del invierno, según contó Jorge Pérez Polo, de Los Puquios.

Los días previos al cierre habían diseñado una actividad que se amoldara a la poca nieve, el Puquitrek. “Consistió en un trekking por el predio de 1:30 horas de caminata, en donde se hacía una introducción al montañismo y se contaba que este lugar es la base de las excursiones que escalan el Aconcagua".

En un comunicado difundido en las redes sociales de Los Puquios agradecen el trabajo de todos aquellos que fueron parte de la temporada 2021 y expresan: “La noticia que no queríamos dar en Julio. Hoy sábado 24, es nuestro último sábado operativo. Mañana será el último domingo y cierre de temporada”.

“No somos magos. Le pusimos onda, estiramos la temporada todo lo que se pudo (…)”, aclararon en el comunicado quienes llevan adelante el centro de nieve.

¿Qué sucede en los centros de esquí del resto del país?

La ausencia de nevadas en la cordillera también afecta a los centros de esquí de la Patagonia Argentina y genera mucha preocupación entre los operadores de los principales centros turísticos como San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

Las imágenes de Cerro Chapelco prácticamente sin nieve en julio no son las esperadas para esta temporada. Aún faltan más centímetros para habilitar todos los medios de elevación y pistas de la montaña. Por la falta de nieve, la concesión del cerro recomendó "la compra de servicios diarios para poder ir evaluando la situación en el día a día". Cerro Chapelco se muestra sin nieve en pleno invierno. Foto: Federico Soto Foto: Federico Soto

Allí las agencias de viajes han comenzado a diagramar nuevas ideas para ofrecer actividades a los visitantes, como cabalgatas, caminatas por senderos y una que llamó especialmente la atención: el Aeroclub de la ciudad realiza vuelos de una hora y media para quienes deseen conocer San Martín de Los Andes desde el aire.

"Desde la semana pasada nuestros equipos trabajan de día y de noche con máquinas pisapistas y motos de nieve, realizando el acopio de nieve acumulada en diferentes sectores de la montaña para trasladarla y reacomodarla en las pistas habilitadas", informaron a MDZ desde Cerro Chapelco. Esto permite que la Escuela de Esquí y Snowboard da clases en todos los niveles, también se están haciendo paseos en motos de nieve y en trineos con perros huskies, caminatas en raquetas, vuelos en parapente y ascensos en telecabina para peatones.

En Cerro Catedral, Bariloche, la fabricación de nieve permitió salvar la temporada. Desde Catedral Alta Patagonia explicaron que la fabricación es la clave para no sufrir las consecuencias de un invierno como este donde la nieve natural está prácticamente ausente.