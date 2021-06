Nevadas 2021: ¿se viene otro invierno con poca nieve en la cordillera?

El invierno se acerca y con él la misma pregunta de todos los años: ¿nevará esta temporada?. Los pronósticos distan de ser alentadores, todo indica que el 2021 traerá condiciones deficitarias y que nuevamente el recurso hídrico será escaso.

En mayo y en lo que va de junio ha sido poca la nieve que ha precipitado en la cordillera mendocina. Algo a lo que, lamentablemente, uno se va acostumbrando.

“Al igual que recientes años llega el mes de junio y la preocupación vuelve a surgir debido a que en mayo las nevadas ya no son frecuentes como antes. Lamentablemente los pronósticos estacionales no son alentadores”, sostiene el investigador Maximiliano Viale del IANIGLA-CONICET Mendoza.

El año pasado la situación fue similar. Si bien en el mes de junio se produjo una importante acumulación de nieve, no tuvo continuidad en los meses siguientes, por lo que terminó la temporada invernal con el 67% de agua de un año promedio.

Esto llevó a que los ríos de Mendoza traigan un 30% menos de agua que en un año normal y que fuera una temporada considerada pobre en cuanto a la cantidad de agua disponible. Por eso desde el Departamento General de Irrigación analizaron no solo el pronóstico de escurrimiento sino también el de administración del agua, un recurso cada vez más escaso.

Un invierno con condiciones deficitarias

Según informó Viale a MDZ, a comienzos de mayo una "buena" nevada solo afectó a la cordillera del sur mendocino y el norte neuquino, como se observa en la imagen satelital del 11 de mayo.

Le siguió una nevada de moderadas características, pero la nieve acumulada en la cordillera quedó prácticamente restringida al oeste del límite internacional, es decir en las laderas chilenas como se distingue en la imagen del 22 de mayo.

El último evento registrable por las imágenes de satélites ocurrió el 2 de junio, tuvo características débiles y dejó nieve solo en las partes más altas de la cordillera mendocina, es decir que se registró acumulación de nieve en las estaciones del Departamento General de Irrigación de Mendoza que se ubican en los valles cordilleranos.

Al observar la imagen satelital del 7 de junio, el meteorólogo aclara que la cobertura de nieve que dejó el evento del 2 de junio se ve algo disminuida.

Mientras que las fotos de las quebradas de Matienzo, junto al túnel internacional, y la de la Villa de Las Cuevas reflejan la situación de escasez de nieve en la alta montaña mendocina.

“Los muy recientes pronósticos estacionales de la precipitación para el trimestre invernal (junio, julio y agosto) no son muy alentadores y anticipan un invierno con condiciones deficitarias”, expresa Maximiliano Viale basándose en los últimos informes elaborados por el International Research Institute for Climate and Society de la Columbia University (Instituto Internacional de investigación del Clima de la Universidad de Columbia) y la Dirección Meteorológica de Chile.

Ambas instituciones coinciden en sus pronósticos al analizar que este año habrá mayores probabilidades que se dé una condición por debajo de lo normal en las precipitaciones en el centro de Chile y la Cordillera de los Andes, con respecto a las otras dos posibilidades de una condición normal o por debajo de lo normal.

"De acuerdo a los organismos internacionales, el pronóstico es de un año similar al anterior, con poca nieve", confirmaron también a MDZ desde el Departamento General de Irrigación.

Viale agrega que se espera una nevada de moderada intensidad para el 16/17 de junio próximo, según los pronósticos del tiempo a corto plazo (hasta ~10 días).

“Esperemos que ocurra, como así también que en lo que resta del invierno que recién comienza nos sorprendan varios eventos de nevadas intensos que son los que finalmente determinan la mayor acumulación en un invierno y su cercanía a una condición normal”, expresa el investigador del IANIGLA-CONICET Mendoza.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informaron a MDZ que según el Pronóstico Climático Trimestral (junio-julio-agosto 2021) el invierno presentará valores normales de precipitación (nieve, lluvia, granizo, aguanieve) y temperaturas de normales a superiores a las normales.

Si bien el SMN no elabora, puntualmente, pronósticos de nevadas, adelantan que “con este panorama uno podría inferir o esperar que este año puede haber menos eventos de nieve al tener temperaturas más elevadas”.