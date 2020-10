Pobreza hídrica: los ríos tendrán un 30% menos de agua y se mantienen las restricciones

Fue un año atípico: hubo nevadas importantes, pero el tiempo cambió en julio. Desde ese mes, no volvió a nevar y por eso las "reservas" de agua no crecieron lo suficiente para sacar a Mendoza de la crisis hídrica más extensa de la historia. En generar los ríos de Mendoza traerán un 30% menos de agua que en un año normal y será una temporada "pobre" en cuanto a la cantidad de agua disponible. Por eso desde el Departamento General de Irrigación hablan ahora no solo de pronóstico de escurrimiento sino también de administración de ese recurso escaso.

La importante acumulación de nieve que se produjo en junio, no tuvo continuidad en los meses siguientes, por lo que terminó la temporada con el 67% de agua de un año promedio , aunque con el triple de nieve que en el invierno 2019.

Hubo más nieve en el sur de la provincia que en el norte.

Habrá un 70% de agua, de un año promedio.

Una parte importante de esa agua se va a ir naturalmente a recargar acuíferos.

Continuamos con déficit de agua.

Hoy se presentó el pronóstico del Río Mendoza, el que más presión tiene por la demanda de agua para uso poblacional (todo el Gran Mendoza) y de riego para el oasis norte. Esa cuenca tendrá un año "pobre" con un volumen de agua equivalente al 72% de un año normal. Según estiman, gran parte del agua irá naturalmente a recargar los acuíferos subterráneos, que han sufrido la crisis hídrica en la última década. De hecho, la temporada 2019 - 2020 fue un 40% menor a un año normal. "El Pronóstico de escurrimiento para la temporada 202020/21 es de 1000 hm³, lo que representa el 72% de un año medio, y una clasificación de año pobre", dice el informe oficial.

El río Mendoza

En la temporada 2019/2020, el volumen anual escurrido por el Río Mendoza fue del 59% de un año normal.

La temporada 2019/2020 fue la segunda más seca de los 64 años de registro que existen de ese río.

Los caudales presentaron un comportamiento muy atípico durante los meses de verano y otoño.

Esta falta de recurso e incertidumbre sobre su comportamiento hidrológico, sumado al importante volumen que se destina al abastecimiento poblacional en esta cuenca, obligó a una programación de los turnados de riego muy ajustados.

Las nevadas fueron más importantes en el extremo Sur de la provincia. Por eso, por ejemplo, el río que menos sufrirá la escasez será el Grande, donde se construirá la represa Portezuelo del Viento. El segundo río que más caudal traerá respecto a su promedio será el Mendoza, seguido por el Tunuyán, el Atuel, el Diamante y el río Malargüe, que será el que menos agua tendrá.