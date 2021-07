Preocupación por el desolador panorama de los centros de esquí

La escasez de nevadas en la cordillera mendocina preocupa a los operadores turísticos quienes tenían la expectativa de una reactivación este año luego de la flexibilización de las restricciones en Argentina. La llegada de las vacaciones de invierno mantenía expectantes a cientos de familias que año tras año trabajan en temporada de invierno en los centros de esquí existentes en la provincia de Mendoza pero la nieve sigue ausente.

El 2020 fue un año totalmente perdido en cuanto a la afluencia de turistas debido a la pandemia. Los últimos días del mes de junio las nevadas que precipitaron encendieron una luz de esperanza para los operadores turísticos, como es el caso de Los Puquios, que pudieron habilitar sus pistas de esquí sólo durante los primeros días de julio. Sin embargo, no fue suficiente y hoy la preocupación aumenta para cientos de familias que se ven afectadas por una temporada invernal que dista mucho de ser lo que alguna vez fue.

Los pronósticos para el mes de julio auguraban una temporada con nevadas que permitieran habilitar las pistas de esquí pero nada de eso sucedió y hoy el panorama es incierto sobre lo que puede llegar a ocurrir las próximas semanas.

La falta de nevadas generó un fuerte impacto en el sector turístico ya que los turistas y esquiadores demandaban una oferta que incluyera la nieve como principal atractivo. El clima no ayuda y la oferta es diferente, los operadores se vieron obligados a incorporar otros servicios para que las reservas se mantengan.

Una postal de lo que supo ser el centro de esquí Las Leñas

Las Leñas, el centro de esquí sin nieve

La situación en uno de los centros de esquí más importantes y concurridos del país alarma a quienes otros años supieron descender por las pistas y a quienes dependen económicamente del trabajo de temporada invernal.

Si bien la última semana de junio nevó y el centro de esquí se vistió de blanco durante unos días, el panorama hoy cambió y los pronósticos indican que la escasez de nieve se mantendrá durante al menos 15 días más. Tanto el parque de nieve del Cajón Grande y Real del Pehuenche como Las Leñas con su anexo que posibilitaba la práctica de esquí extremo con servicios especiales en Valle Hermoso tuvieron que adaptar las promociones a ofertas sin nieve, dando fuerza a los atractivos que son muchos y que actualmente se encuentran abiertos.

Las Leñas hoy muestra un panorama desolador

"Tuvimos muchas bajas en las reservas, al no haber nieve los esquiadores optaron por otros lugares para esquiar o cancelaron. La localidad de Los Molles fue la más impactada ya que muchísimas reservas se bajaron" explicó Marcelo Rivarola, director de Turismo de Malargüe.

La falta de nieve en esta época del año augura una mala temporada

La situación en Las Leñas preocupa debido a la cantidad de gente que tiene sus puestos de trabajo en el lugar. El centro de esquí es una fuente de empleo para muchos mendocinos que vieron coartadas las posibilidades de trabajar debido a la escasez de nieve en la zona.

"Estamos pasando un momento que para el sector es muy difícil. Pensar en la gente que, debido a la situación en Las Leñas, no ha tenido posibilidades de trabajo es muy impactante" dijo el director de Turismo de Malargüe.

Daniel Valentini, gerente de Las Leñas, explicó que las reservas de junio y las semanas que pasaron de julio, se han ido reprogramando de acuerdo a las necesidades de los cliente y agregó: "Nosotros estamos preparados para abrir en cuanto las condiciones de nieve permitan abrir los medios con total seguridad. En aquellos casos de pasajeros que no puedan asistir se les da la opción de un voucher para la próxima temporada y si lo requieren les devolvemos lo que pagaron".

Los trabajadores efectivos no vieron comprometidos sus puestos laborales ya que se les han mantenido y desde la gerencia afirmaron que seguirán con esa línea. En la actualidad, el complejo Las Leñas posee un plantel de 60 personas que son trabajadores efectivos anuales. En el caso de los trabajadores temporarios, el número asciende a 500 personas aproximadamente. Esos trabajadores son convocados con antelación de acuerdo a cada sector y teniendo en cuenta la fecha de apertura de la temporada.

"Las pérdidas que vamos acumulando las estamos asumiendo como lo seguiremos haciendo con la convicción de que esto se va a revertir" dijo el gerente de Las Leñas.

Según Rivarola, el promedio de ocupación hotelera en Malargüe no bajó abruptamente pese a la falta de nieve en los centros de esquí y tanto los comercios como los atractivos turísticos del departamento contaron con una gran afluencia de turistas. "Tuvimos que adaptar nuestra oferta a la realidad climática que estamos atravesando, promocionar Malargüe sin nieve fue un desafío pero esperamos que los próximos días el panorama mejore", cerró Rivarola.

A pesar de que en Los Molles no hay nieve aún, los otros atractivos están funcionando normalmente, según explicaron desde la Municipalidad de Malargüe. La oferta gastronómica, hoteles y los atractivos naturales como los Castillos de Pincheira y las reservas naturales La Payunia y Laguna de Llancanelo han abierto y se encuentran con afluencia de turistas.

La reserva natural La Payunia recibe a cientos de turistas

Los Puquios y la esperanza puesta en próximas nevadas

La nevada del 27 de junio permitió que el centro de esquí Los Puquios se mantuviera operativo hasta el 9 de julio y desde esa fecha no hay nieve. El pronóstico para los próximos 15 días es desalentador ya que no hay nevadas proyectadas y las vacaciones de invierno no serán lo que se esperaba para la actividad.

La situación en el complejo Los Puquios es similar a lo que se vive en otros centros de esquí de la provincia de Mendoza. Jorge Pérez Polo, gerente comercial del lugar, explicó que tienen un 80% menos de afluencia de turistas en comparación a un año normal y dijo: "Estamos frente a una temporada mala tanto por la falta de nieve como la poca circulación intraprovincial".

Quienes visitan el lugar son en su mayoría mendocinos que se acercan para realizar caminatas y acceden al predio para un día de montaña ya que las restricciones por la pandemia sumado a la falta de nevadas desalentó a cientos de turistas que en otras ocasiones copaban el centro de esquí para realizar actividades como snowboard, esquí o trineo.

"Nuestro rubro no se beneficia con ningún subsidio o seguro por falta de nieve, por el contrario, somos castigados con altas cargas municipales, provinciales y sindicales", dijo Pérez Polo.

Son 50 las familias que se benefician de forma directa con la apertura de la temporada en el lugar, a lo que se suman 200 trabajadores de distintos rubros que están expectantes por una temporada que hoy desalienta y preocupa a quienes cuyos puestos de trabajo dependen de las nevadas. A ese número se suman alrededor de 3000 personas que se benefician indirectamente con la actividad que se desarrolla en Los Puquios y corresponde a las familias de las villas de Puente del Inca, Los Penitentes, Polvaredas, Uspallata en sus rubros de alojamiento, gastronomía y comercios.