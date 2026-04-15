Jueves caluroso en Mendoza, con lluvias e incluso nevadas a la vista

Según Contingencias Climáticas, se esperan días con temperaturas agradables en Mendoza, situación que irá desmejorando el fin de semana.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este jueves 16 de abril una jornada calurosa y parcialmente nublada en Mendoza. La mínima esperada es de 10ºC, en tanto que la máxima rondará los 27ºC. Las condiciones se mantendrán hasta el domingo.

Así estará el tiempo este jueves en Mendoza Viento: Zonda débil desde las 11 hasta las 21 a 22 en la precordillera, especialmente Malargüe y sur de Malargüe. En el llano, durante la tarde, leve brisa del sector norte en toda la provincia.

Zonda débil desde las 11 hasta las 21 a 22 en la precordillera, especialmente Malargüe y sur de Malargüe. En el llano, durante la tarde, leve brisa del sector norte en toda la provincia. Nubosidad: cielo despejado durante la mañana. A partir de las 10, seminublado en Malargüe, que se incrementa progresivamente hacia el Valle de Uco y zonas Sur y Este. No se observan precipitaciones en el llano.

cielo despejado durante la mañana. A partir de las 10, seminublado en Malargüe, que se incrementa progresivamente hacia el Valle de Uco y zonas Sur y Este. No se observan precipitaciones en el llano. Alta Montaña: cielo despejado en horas de la mañana. A partir de las 11, aumento de la nubosidad. Hacia las 20 a 21, se instala mal tiempo desde la zona Sur y luego se extiende hacia la zona central, con precipitaciones moderadas que se mantendrán hasta el viernes. Pronóstico para los próximos días Para el viernes se anticipa una jornada con poco cambio de la temperatura y precipitaciones en cordillera. El sábado se mantienen las mismas condiciones meteorológicas, pero hay probabilidad de nevadas en cordillera.

El domingo comienza a desmejorar: estará mayormente nublado, con vientos fuertes del sector sur y precipitaciones aisladas, con una máxima de 21ºC.