Esclerosis lateral amiotrófica (ELA): en qué consiste la enfermedad que le diagnosticaron a Esteban Bullrich

Hace pocos días, el senador nacional por Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, reveló en sus redes sociales que fue diagnosticado de Esclerosis Lateral Amiotrófica, conocido como ELA, la misma enfermedad que padeció el científico británico Stephen Hawking. Aún no hay una cura y los pacientes piden más investigaciones.



La ELA es una condición que limita la vida en forma progresiva y que puede afectar el caminar, el habla, la deglución y la respiración. Sin embargo, no todos los síntomas necesariamente les suceden a todos y es poco probable que todos ellos se desarrollen al mismo tiempo, o en algún orden específico.

. En países como Argentina se conoce a esta enfermedad como ELA, pero también se la llama Enfermedad de las Motoneuronas (EMN), en Francia se la conoce como Enfermedad de Charcot y en Estados Unidos Enfermedad de Lou Gehrig. Si bien todavía no se creo una cura, los especialistas afirman que los síntomas pueden ser manejados para mejorar la calidad de vida

¿Qué se sabe de la ELA?

Un doctor francés y pionero en neurología llamado Jean-Martin Charcot describió por primera vez la ENM en 1874 y por ello en muchos países la enfermedad lleva su nombre. En general, la ELA no se considera una enfermedad hereditaria, pero el tener un familiar con esta condición debe considerarse en una historia clínica y cuando no existen antecedentes familiares, la aparición se entiende como algo esporádico.



"Me tropecé y me caí dos o tres veces sin motivo alguno. Después de todo aquello no me dijeron qué tenía, excepto que no era esclerosis múltiple y que yo era un caso atípico", reveló en un texto publicado en "Annals of Neurosciences" Stephen Hawking, quien falleció en 2019 a los 79 años.



Y agregó: "Entendí, sin embargo, que esperaban que siguiese empeorando y que no había nada que pudiesen hacer, excepto administrarme vitaminas. Se notaba que no esperaban que eso tuviese demasiado efecto. No quise pedir más detalles porque obviamente eran graves".

.¿A quiénes afecta la ELA?

La Asociación ELA Argentina, creada hace 10 años y que difunde toda la información de esta enfermedad, indica que es difícil ser exactos en el perfil de los pacientes. Sin embargo, los estudios científicos arrojan la siguiente información:

Puede afectar a adultos de cualquier edad, pero la mayoría de los diagnosticados con la enfermedad tienen más de 40 años, con la mayor incidencia entre los 50 y los 70 años de edad.

Aproximadamente, 2 hombres cada 1 mujer se ven afectados, pero esto puede variar según el tipo de ELA y se empareja a partir de alrededor de los 70 años.

La incidencia o cantidad de personas que desarrollarán ELA cada año es aproximadamente 2 de cada 100.000 de la población general.

La prevalencia o cantidad de personas que viven con ELA al mismo tiempo es aproximadamente 7 de cada 100.000.

¿A qué afecta la ELA?

Para entender a qué afecta la ELA es importante destacar que el sistema nervioso del ser humano se compone de dos grupos principales de nervios:

Los nervios que controlan los sentidos, tales como el tacto y la vista, conocidos como neuronas sensoriales (generalmente no son afectados por la ELA ).

). Los nervios que controlan la forma en la que nuestros músculos se mueven, llamados neuronas motoras (generalmente son afectadas por la ELA).

Al mismo tiempo, las neuronas motoras se dividen en dos grupos:

Neuronas motoras superiores : van desde cerebro hasta la médula espinal y el daño del ELA genera debilidad y rigidez de los músculos.

: van desde cerebro hasta la médula espinal y el daño del ELA genera debilidad y rigidez de los músculos. Neuronas motoras inferiores: van desde la médula espinal y controlan los músculos. El daño que les hace la ELA tiene como resultado músculos débiles y blandos, y una sensación de tironeo que se propaga debajo de la piel.

