Gil Pereg: definen si sigue siendo un preso común o lo consideran loco

El caso Gil Pereg avanza, aunque todavía no se sabe a ciencia cierta si hacia el juicio por jurados o la inimputabilidad del presunto asesino. Y esta tarde hubo una audiencia que podría definir su futuro.

La situación es así: la defensa del israelí pidió la nulidad de la prórroga de prisión preventiva que había solicitado el Ministerio Público Fiscal en diciembre. Pereg está preso desde hace más de 2 años y aún no tiene sentencia, lo que -de acuerdo a la legislación- lo pone a las puertas de dejar de permanecer bajo control de las autoridades penitenciarias, aunque seguiría siendo un paciente psiquiátrico bajo vigilancia.

Todavía no hay respuesta a este pedido de la defensa. ¿Preso o paciente? That is the question: "no estamos reclamando la libertad de Pereg. Lo que decimos es que el acto de prórroga de la prisión preventiva es nulo porque él no es capaz de comprender lo que está pasando; y que debería ordenarse oficialmente su internación en una institución psiquiátrica", contó esta mañana Maximiliano Legrand, abogado de Pereg, en diálogo con el programa No tan millennials de MDZ Radio.

Batalla legal y amenaza de suicidio

Pereg participó de la audiencia vía streaming. Contó que en el hospital psiquiátrico "se siente bien", pero amenazó con suicidarse si vuelven a llevarlo a una cárcel.

Desde hace meses, el acusado está internado en El Sauce, tras varios incidentes que se produjeron en el penal de San Felipe. En rigor ya lo han dado de alta, pero la medida aún no se hizo efectiva porque hay infraestructuras con las que cuenta la institución psiquiátrica que no están en la penitenciaría; y por ende se están disponiendo medidas para recibirlo de vuelta en una celda.

El contrapunto entre los fiscales y la defensa ya generó momentos memorables

Lo notable es que el juicio todavía no empieza, pero el contrapunto entre los fiscales y la defensa ya cosechó momentos memorables, como cuando el jefe de fiscales de Homicidios, Fernando Guzzo, calificó a Pereg y sus abogados como "Don Gato y su pandilla".

Guzzo acusa a la defensa de montar una actuación que le permita al imputado "hacerse pasar por loco" y zafar de una condena a cadena perpetua. En ese sentido, otra de las noticias de este martes fue que Pereg ha firmado un petitorio en el que reclama a la Justicia que le devuelva el dinero que se le encontró durante los allanamientos en su casa. Son millones de pesos.

"¿Pero cómo es eso? -analizó en diálogo con este diario una fuente cercana a la causa-. O está loco y es inimputable o sus abogados le hacen firmar papeles. Son dos cosas incompatibles. O una o la otra".

En la puja, ambos bandos se han anotado porotos. Meses atrás, la defensa consiguió que un perito prestigioso como Mariano Castex avalara la teoría de la psicosis; mientras la investigación que encabeza la fiscal Claudia Ríos reunió abundantes pruebas que indicarían que Pereg orquestó un conjunto de estrategias para ocultar el doble crimen.

Este cronista ha escuchado los maullidos de Pereg varias veces, sobre todo cuando su trazo desgarbado deambula -esposas y guardia armada mediante- por las salas del Poder Judicial. La voz del grandote retumba a lo largo de los pasillos. Sin embargo, las exclamaciones parecen agudizarse cuando el sujeto nota la presencia de cámaras televisivas.

En síntesis

La audiencia de hoy abre dos posibilidades. Si dentro de unos días se declara nula la prórroga de prisión preventiva, el tribunal de los jueces Luis Correa Llano, Eduardo Martearena y Rafael Escot podría firmar la internación del acusado: en realidad ya está internado, pero sería un nuevo aval y la medida lo alejaría más de ser un preso común.

—La decisión la va a tomar Martearena— reveló otra fuente tribunalicia.

En tanto que Legrand, el defensor, reforzó su postura: "Nosotros creemos que Pereg no está hoy en el lugar adecuado porque lo han puesto en el pabellón penitenciario de El Sauce, con personal que a nuestro criterio no sabe tratar su problemática".

"Se sentaba y se levantaba continuamente. No lo podía evitar..."

Y añadió: "la otra vez fui a visitarlo y él se levantaba y se sentaba continuamente. Le pregunté por qué y él me explicó que es un efecto del medicamento que le dan, pero inmediatamente un guardia fue y le dijo que no volviera a levantarse. Lo duro es que para él esa agitación era una necesidad originada por su discapacidad mental".

La meta de Legrand y su equipo parece ser evitar que la causa Pereg sea elevada a juicio. El Ministerio Público Fiscal no parece dispuesto a permitirlo.

El caso

El israelí Nicolás Gil Pereg llegó a la Argentina en 2009. Se dedicó a diversos negocios hasta que recaló en un predio de Guaymallén ubicado justo frente al Cementerio Municipal. Pereg a poco de llegar a Mendoza.

En enero de 2019 denunció la desaparición de su madre Phyria Saroussy y su tía Lily Pereg, que lo habían venido a visitar desde el extranjero.

Poco después, los cuerpos de las dos víctimas fueron descubiertos dentro del predio que habitaba el hombre. Los cadáveres estaban atravesados en la cabeza y la zona genital por hierros de construcción; enterrados a un metro y medio de profundidad, en una habitación cerrada.

Con Pereg preso, empezaron los maullidos. Incluso en un momento pidió que lo metieran en una jaula del zoológico junto con sus gatos. La metamorfosis felina se fue ampliando al ritmo de la causa, que ya cuenta con más de 3000 fojas.

En diciembre del año pasado, la fiscalía pidió que se extendiera la prisión preventiva para el acusado. Entonces la defensa jugó su carta e insistió con la internación. Para saber quién ganó la mano, habrá que esperar que termine el cuarto intermedio que se dictó hace instantes. Pase lo que pase, la partida no habrá terminado.

