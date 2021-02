¿Reels de Instagram o TikTok? Los centennials eligen

Ni siquiera Instagram –que es una de las mejores imitaciones de TikTok- consiguió copiar exitosamente el uso de sus Reels. Teniendo en cuenta el oportunismo de las tendencias que generan los centennials, hasta el momento jugar contra China no es nada fácil.

Cabe destacar que Instagram está considerada como “oportunista” antes que denominarla “ladrona” de oportunidades. Esto se debe a que desde hace años va detrás no solo de las tendencias de TikTok sino también de Snapchat y hasta de Flickr.

Pero, parece ser que no alcanza con las opciones que a cada rato le ofrecen a sus usuarios, sino que hay que conquistar y hasta se podría decir “enamorar” a los centennnials con sus invenciones.

Según datos oficiales, TikTok es la aplicación que en 2020 fue más descargada llegando a más de 2.500 millones entre jóvenes y adolescentes. Pero lo más sorprendente es que se espera que este 2021 alcance los 1.200 millones de nuevos usuarios. Sin dudas, este éxito chino tiene todo para celebrar aunque hay que aclarar que no se encuentra solo en el mercado competitivo.

Se llama Reels y pertenece a Instagram con más de 1.200 millones de usuarios. Apareció en agosto de 2020 para imitar a la competencia y... ¿Quebrarla? Pero, claramente, no lo consiguió, ya que TikTok no es cualquier competencia y hasta hoy los centennials –que son su mercado más fuerte- no solo son cualquier generación sino que la siguen eligiendo por sobre toda nueva invención.

Reels de Instagram o TikTok ¿Un dilema generacional?

Según David Álvarez, analista y consultor de redes sociales: “Si lo que pretendía Instagram con Reels era arrebatar la cuota de audiencia de la Generación Z a TikTok, por ahora está fallando”. Parece que no hay tregua y hasta lo reconoció el director de Instagram, Adam Mosseri cuando vio que los resultados no fueron los esperados: “TikTok lleva la delantera”.

Otra especialista en redes y analista digital, Ana Aldea también coincide con Álvarez: “Hasta ahora Instagram había podido adelantar a las otras aplicaciones de su competencia porque competía también en el mismo grupo objetivo. Eso ya no sucede en TikTok, pues su público son menores de edad y adolescentes mientras que Instagram es casa para la mayoría de millennials”.

Es necesario conocer que la franja de edad de la mayoría de los usuarios fieles de Instagram es de 25 a 35 años, seguido de otros usuarios casuales entre 18 y 24 años y por último los ocasionales de 35 años en adelante.

Mientras, en TikTok los usuarios que prevalecen son en su mayoría los jóvenes de 13 a 18 años, seguido por más jóvenes entre 20 y 24 años. Álvarez cuestiona: “Ahora mismo el problema estriba en que la mayoría de usuarios de TikTok, como adolescentes y pre adolescentes, no están ni en Facebook ni en Instagram, así que ¿para qué van a dejar de usar TikTok si lo que les ofrece Reels es lo mismo?”.

Las cifras no mienten y la comunidad de tiktokers claramente es fiel. No es secreto que TikTok a diferencia de casi todo el resto de las demás redes sociales, es una de las pocas plataformas en donde el contenido suele venderse mucho más “auténtico” y deja claro que el “qué dirán” no existe en esta red.

El estudio subrayó un dato importante y el motivo más claro de por qué TikTok sigue arriba de Instagram en Reels: “Los usuarios de TikTok no tienen absolutamente ninguna vergüenza de llamar a alguien por copiar una tendencia o un video de otra persona”.

El secreto de dicho éxito es que Reels está basado en la red, mientras que TikTok está orientado al contenido de interés. Y tú... ¿Instagram o TikTok?