¿Instagram quiere ser TikTok? Nuevas funciones para competir en la guerra de redes

Las redes sociales compiten entre ellas y suelen copiarse muchas funciones para parecerse entre sí. A esto denominamos la "guerra de redes", en la que los usuarios son mucho más exigentes respecto de las políticas de las apps que descargan y su experiencia de uso y navegación. Ahora es el caso de Instagram, que implantará nuevas novedades para acercarse a TikTok, la app que es furor entre los jóvenes de todo el mundo.



Uno de los grandes cambios que se vienen en Instagram tiene que ver con las stories, aquellas fotos y videos que duran 24 horas: las están rediseñando para que la navegación pase a ver horizontal a vertical, ya que esta es la manera en la que se utiliza el celular y es más eficiente. Esto fue descubierto por el informático Alessandro Paluzzi al revisar el código de la app.



La inspiración de las stories horizontales las heredó de su rival Snapchat, pero ahora consideran que esta manera es poco cómoda y así es como cada vez se va pareciendo más a TikTok, una plataforma china que el año pasado superó las 2 mil millones de descargas.

Más cambios en Instagram, próximamente

La idea de Instagram no es solo mostrar la manera de ver su contenido, sino que busca priorizar los reels y los videos dentro de las stories para compartir directamente con TikTok, que se basa en videos cortos. "Este es un prototipo temprano y actualmente no se está probando en Instagram", confirmaron desde la empresa.



Hoy, la red social que pertenece a Facebook busca darle prioridad a los reels y evalúa la posibilidad de unificar todos los videos, ya que en este momento hay cuatro maneras de publicarlos: feed, stories, reels e IGTV. El objetivo es unificar todo para que la experiencia del usuario sea más simple.



En las últimas semanas, Instagram hizo otro cambio que no fue bien aceptado por los usuarios. Antes se podían compartir fotos del feed de cualquiera que tuviese su perfil público en las stories. Esto era una de las mejores herramientas de los influencers para tener más alcance, pero la red social deshabilitó esta opción con el objetivo de reducir el contenido repetido y ofrecer cosas más específicas.

TikTok se inspira en Facebook

Pero Instagram no es la única red social que busca competir en el mercado. TikTok acelera sus esfuerzos para crear un comercio electrónico y competir con Facebook: quieren que los usuarios compartan enlaces a productos y ganen comisiones por las ventas e introducirá las compras “en vivo”.

Esta herramienta permitirá a los usuarios de la app china compartir enlaces de productos y ganar automáticamente comisiones por las ventas, mientras que las marcas también podrán mostrar sus catálogos en la plataforma. Sin embargo, esto aún es una idea en desarrollo y no hay nada confirmado.

La "guerra de redes" tiene un recurso peligroso: el análisis profundo de la privacidad de los usuarios. Sus elecciones, preferencias y deseos. Así, el límite entre el respeto por la intimidad y el desarrollo de mejores apps "al servicio" de los usuarios es muy delicado. ¿Habrá una nueva revolución como lo fue la migración de WhatsApp a Telegram?