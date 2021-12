Por qué Argentina debe preocuparse más por la variante delta que por ómicron

Eduardo López es infectólogo, pediatra y habló en Uno Nunca Sabe por MDZ Radio. Sobre la variante ómicron no precisó datos, porque advirtió que toda la información que hay es preliminar. Sí aclaró que la verdadera preocupación debería ser por la variante delta. También dio su opinión sobre el pase sanitario.

Ante el aumento de casos que se están dando en Argentina, Eduardo López señaló que es imprescindible la vacunación de la población reticente a hacerlo. También reveló que desde su punto de vista el calendario completo será con las terceras dosis aplicadas.

Sobre ómicron, remarcó que aún no se sabe con certezas cómo va a actuar: "Sí conocemos que es de alta transmisibilidad. Pero por ahora los casos que aparecieron en Europa no son de diseminación comunitaria. Por lo tanto, allá el aumento del número de casos está dado básicamente por la variante delta".

Por eso López dijo que la variante delta "es la que más debería preocuparnos en Argentina, porque representa el 90 o 95 % de las variantes secuenciadas en el país. Hoy es la cepa predominante y también tiene alta transmisibilidad, si bien dicen que la ómicron tiene más, en datos preliminares".

Sobre la nueva variante también fue cauto en cuanto a la sintomatología: "Dicen que el paciente manifiesta la enfermedad con síntomas leves pero no se sabe con certezas, hasta que no haya transmisión comunitaria en el país para estudiarlo".

Pase sanitario

Argentina evalúa aplicar el pase sanitario para habilitar ciertas actividades recreativas.

Por otro lado, el infectólogo se mostró a favor del pase sanitario, ya que "no es una medida restrictiva, sino que permite realizar actividades recreativas: los que estén correctamente vacunados pueden ir a bares, restaurantes, recitales, etc. Es decir que es bueno".

Advirtió que lo lógico es primero explicar claramente qué significa el pase sanitario, para que la sociedad esté informada. Luego "debería haber una pauta nacional que después se aplique por jurisdicciones". Sobre el caso de Mendoza, donde el gobernador ya se mostró en contra de aplicarlo no quiso opinar pero sí dijo que "Argentina tiene 5 o 6 millones de personas que aún no se vacunan adecuadamente y esto no es un tema menor porque hablamos de 15 o 20 % de la población. Por otro lado, Mendoza tiene un 82% de inoculados pero le falta un 18%, que no es tan poco".

Por esto, estimó que Rodolfo Suárez "lo habrá hablado con su ministro de Salud. Porque es un tema que hay que discutir con los expertos". Finalmente, insistió en que desde su punto de vista, el pase sanitario "es un pase positivo, que permite habilitar a la gente a ir a lugares sin mayor riesgo".