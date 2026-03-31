Aumentan las cuotas de los colegios privados: cuánto costarán en abril
El Gobierno autorizó un nuevo aumento en las cuotas de colegios privados. Desde abril, las familias deberán afrontar subas en todos los niveles educativos.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó un aumento en las cuotas de los colegios privados con subvención estatal. La medida comenzará a regir desde abril de 2026 y en las próximas horas las instituciones empezarán a informar a las familias los nuevos aranceles.
Este ajuste se suma al incremento aplicado en marzo y se da en un contexto de suba de costos dentro del sistema educativo, especialmente por el impacto de las paritarias docentes y otros gastos operativos que afrontan los establecimientos.
De cuánto es el aumento de cuotas
El incremento es del 6,5% promedio sobre los valores vigentes hasta marzo. Según explican desde el sector, la actualización busca acompañar la suba de costos acumulada en lo que va del año.
Los topes autorizados varían según el nivel educativo y el porcentaje de aporte estatal:
Nivel inicial y primario
- Hasta $32.880 en escuelas con 100% de subsidio
- Hasta $148.660 en instituciones con 40% de aporte
Nivel secundario
- Entre $36.200 y $193.160, según el esquema de subvención
Escuelas técnicas, agrarias y artísticas
- Entre $41.790 y $221.070
- A quiénes alcanza la suba
En la provincia de Buenos Aires funcionan más de 6.000 colegios privados, con una matrícula cercana a 1,3 millones de estudiantes. De ese total, alrededor del 70% asiste a instituciones que reciben subsidio estatal.
En la práctica, el aumento impactará en las cuotas de unas 900.000 familias que envían a sus hijos a este tipo de establecimientos.
Por qué aumentan las cuotas
Desde las entidades que representan a los colegios privados señalan que la suba responde a una combinación de factores:
- Aumentos salariales docentes, con una suba acumulada cercana al 17% entre enero y abril
- Incremento de costos operativos como servicios, mantenimiento e insumos
- Desfasaje entre los aumentos de gastos y la autorización oficial de aranceles
- Suba de tasas municipales en algunos distritos
Además, advierten que muchas instituciones deben afrontar incrementos de costos antes de poder trasladarlos a las cuotas, lo que genera tensiones financieras.
La situación de los colegios privados
Según expresaron semanas atrás desde la la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa), el sector también enfrenta otros desafíos estructurales. Entre ellos, la caída de la matrícula vinculada a la baja natalidad y el aumento de gastos no cubiertos por el Estado.
Actualmente, la educación privada representa cerca del 30% del sistema educativo bonaerense y concentra a más de un millón de alumnos en todos los niveles.
En este escenario, el nuevo aumento vuelve a poner en foco el equilibrio entre el financiamiento de las instituciones y la capacidad de pago de las familias.