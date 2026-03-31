Aumentan las cuotas de los colegios privados: cuánto costarán en abril

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó un aumento en las cuotas de los colegios privados con subvención estatal. La medida comenzará a regir desde abril de 2026 y en las próximas horas las instituciones empezarán a informar a las familias los nuevos aranceles.

Este ajuste se suma al incremento aplicado en marzo y se da en un contexto de suba de costos dentro del sistema educativo, especialmente por el impacto de las paritarias docentes y otros gastos operativos que afrontan los establecimientos.

El incremento es del 6,5% promedio sobre los valores vigentes hasta marzo. Según explican desde el sector, la actualización busca acompañar la suba de costos acumulada en lo que va del año.

En abril aumentarán las cuotas de los colegios privados de la provincia de Buenos Aires. Foto: Santiago Tagua/MDZ

El factor económico pone en alerta a los colegios privados de Mendoza Foto: Santiago Tagua/MDZ

Los topes autorizados varían según el nivel educativo y el porcentaje de aporte estatal:

Hasta $32.880 en escuelas con 100% de subsidio

Hasta $148.660 en instituciones con 40% de aporte

Nivel secundario

Entre $36.200 y $193.160, según el esquema de subvención

Escuelas técnicas, agrarias y artísticas

Entre $41.790 y $221.070

A quiénes alcanza la suba

En la provincia de Buenos Aires funcionan más de 6.000 colegios privados, con una matrícula cercana a 1,3 millones de estudiantes. De ese total, alrededor del 70% asiste a instituciones que reciben subsidio estatal.

En la práctica, el aumento impactará en las cuotas de unas 900.000 familias que envían a sus hijos a este tipo de establecimientos.

Por qué aumentan las cuotas

Desde las entidades que representan a los colegios privados señalan que la suba responde a una combinación de factores:

Aumentos salariales docentes, con una suba acumulada cercana al 17% entre enero y abril

Incremento de costos operativos como servicios, mantenimiento e insumos

Desfasaje entre los aumentos de gastos y la autorización oficial de aranceles

Suba de tasas municipales en algunos distritos

Además, advierten que muchas instituciones deben afrontar incrementos de costos antes de poder trasladarlos a las cuotas, lo que genera tensiones financieras.

La situación de los colegios privados

Según expresaron semanas atrás desde la la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa), el sector también enfrenta otros desafíos estructurales. Entre ellos, la caída de la matrícula vinculada a la baja natalidad y el aumento de gastos no cubiertos por el Estado.

Actualmente, la educación privada representa cerca del 30% del sistema educativo bonaerense y concentra a más de un millón de alumnos en todos los niveles.

En este escenario, el nuevo aumento vuelve a poner en foco el equilibrio entre el financiamiento de las instituciones y la capacidad de pago de las familias.