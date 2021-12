Carla Vizzotti dio detalles del pase sanitario y adelantó desde cuándo regirá

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, señaló que "seguramente el pase sanitario arranque con las situaciones de más riesgo y luego las jurisdicciones pueden ampliarlo". Esta medida tiene como objetivo promover la vacunación y minimizar el riesgo de contagios y de una nueva ola de covid-19. Adelantó que desde el Gobierno están trabajando para tener listo el pasaporte esta semana.

En entrevista con Radio Futurock explicó que todas las personas que tengan dos dosis de alguna de las vacunas contra coronavirus aplicadas en el país tendrán acceso al pase sanitario que, en su etapa inicial, se exigirá para actividades que impliquen mayor riesgo de contagio como eventos masivos o aquellos en los que un importante grupos de personas interactúen en espacios cerrados. La ministra aclaró que cada jurisdicción decidirá los detalles del mismo.

Las vacunas salvan vidas.

Date la segunda dosis.

No lo dudes. uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83DuDCAA??uD83DuDC89 pic.twitter.com/m8cZPw0Jck — Carla Vizzotti (@carlavizzotti) December 5, 2021

"Lo que hablamos en el Consejo Federal de Salud (Cofesa) es que era el momento del pase sanitario por dos situaciones: estimular la vacunación y acelerarla en quienes por algún motivo la postergaron. Hay un porcentaje importante de personas que recibieron la primera dosis y que no se acercaron a recibir la segunda. Vemos una mayor demanda de la vacunación en función de la percepción de riesgo”, justificó la ministra a la hora de explicar por qué el país pondrá en marcha el pase sanitario. Vale destacar que más del 90% de los ciudadanos argentinos mayores de 18 años ya tiene al menos una dosis de la vacuna contra covid-19.

Respecto al segundo objetivo del pase sanitario, Vizzotti detalló lo que se busca es "disminuir el riesgo en las actividades". Puntualizó aquellas actividades de más riesgo por su masividad o por desarrollarse en espacios cerrados.

“Por eso seguramente el pase sanitario arranque con las situaciones de más riesgo y luego las jurisdicciones pueden ampliarlo. La herramienta está. En función de que no todas las jurisdicciones tienen el mismo avance, la misma situación, ni la misma estrategia, con la herramienta de un pase para las actividades de más riesgo cada una de las jurisdicciones puede avanzar en solicitarlo para otras que considere convenientes”.

Ya los ministros de Salud de la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires se habían manifestado al respecto. El primero, Nicolás Kreplak, dando a entender que el pase sanitario debería ser muy estricto y exigirse incluso en oficinas y transporte público. El segundo, Fernán Quirós, explicó que la medida ya está en funcionamiento en la ciudad para determinadas actividades.

La ministra explicó que “estamos trabajando en un país federal, donde tuvimos un año largo de pandemia. Si no se empoderan las jurisdicciones, los municipios y el sector privado para cuidar a sus empleados, su negocio, el empleo y el desarrollo, es difícil. No tiene el mismo impacto que salga un Pase Sanitario de la Nación si no se ve como una herramienta clave para sostener lo que hemos logrado”.