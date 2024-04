Prepagas: descuentos y precios congelados tras la denuncia de "cartelización" de Javier Milei

El conflicto entre prepagas y el Gobierno nacional sigue vigente tras la judicialización por los aumentos y la "cartelización" que señalan desde Casa Rosada. Mientras algunas empresas bajaron sus precios, otras los mantienen pero planean acatar lo que dicte la Justicia, aunque con el DNU 70/23 como "as bajo la manga" para defenderse de la embestida de la administración de Javier Milei.

El Gobierno de Javier Milei pidió una cautelar de tutela anticipada para que las prepagas retrotraigan sus tarifas al valor de diciembre y que cada aumento no superen a la inflación. Ante esta disposición, las firmas implicadas no presentaron ninguna apelación, pero se sigue a la espera de comunicados desde las distintas empresas con respecto al valor del servicio.

El aumento en el que incurrieron las prepagas fue tachado de "descabellado" por parte del Gobierno, pero las empresas se basan en lo que dice el tan discutido DNU que aún tiene vigencia, el cual establece que se deben "liberar las restricciones de precios al sistema de medicina prepaga". En la misma idea, lo anunciado por Javier Milei aquella noche del miércoles 20 de diciembre, dice que la medida busca “aumentar la competitividad del sistema”, algo que va en línea con las ideas de la administración nacional.

Las empresas van tomando sus medidas luego de la cautelar, pero otras no están acatando lo dispuesto por la Justicia en materia de retrotraer las tarifas, luego que la medida limitara que los aumentos deben darse solo sobre el índice de precios al consumidor. Algunas de las empresas afectadas por esta medida fueron Medicus, Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE.

A pesar de que algunas prepagas puedan optar por recurrir a la Justicia para que la cautelar dictada caiga, otras eligieron acatar la orden y descontar parte del valor de las tarifas. Es el caso de OSDE, que decidió reducir el valor mensual de su servicio en un 22%, algo que podrían llegar a implementar desde otras firmas.

El Gobierno de Javier Milei mantiene su postura combativa con las prepagas. Foto: Shutterstock.

Medicus, una de las principales prepagas del país, también tomó una medida en el marco de la judicialización de los aumentos y anunció a sus clientes que no cobrará ningún aumento en mayo: "no procederemos con el incremento del valor de su cuota oportunamente anunciado para el mes de mayo. Por lo tanto, el valor de su plan médico no contendrá ese ajuste en su próxima factura".

A pesar de estar en vigencia la medida cautelar de tutela anticipada con respecto al aumento de las prepagas, resta saber que resolución tomará la Justicia con respecto a lo ya abonado por los clientes. El recurso presentado por la Superintendencia de Servicios de Salud y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia invoca la necesidad de que las empresas devuelvan la diferencia entre los valores que hubieran tenido estos servicios si se ajustaban por inflación y el monto que cobraron finalmente.