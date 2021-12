Vacaciones y tercera ola: ¿cómo disfrutar evitando los contagios?

El aumento sostenido de los casos de coronavirus mantiene en vilo a los miles de argentinos que planean pasar el año nuevo con sus familias en alguno de los destinos turísticos que ofrece el país. A eso se suma la llegada de la temporada alta de las vacaciones de verano, este aspecto preocupa debido a la circulación de personas que puede facilitar la distribución de la variante ómicron que ya está presente en varias provincias y se caracteriza por tener una capacidad altísima de contagios.

El día de ayer Argentina registró un total de 20.263 casos positivos de coronavirus, la provincia que lidera el ránking de contagios es Buenos Aires con 6.199 casos seguido por Córdoba con 5.583 casos positivos, luego CABA con 4.005, Tucumán con 1.107, Santa Fe con 770 y luego las demás provincias con un promedio general de 200 casos.

El escenario de cara a las vacaciones de verano no es el óptimo y las autoridades sanitarias recomiendan extremar las medidas de cuidado personal para evitar los contagios mientras evalúan los números de positividad y el porcentaje de ocupación de camas en terapia intensiva que hoy llega al 34,4% a nivel nacional.

El pase sanitario es un requisito para participar en eventos masivos y busca incentivar la campaña de inmunización contra el coronavirus

Las estrategias tendientes a disminuir los contagios son varias, en el caso de las provincias que poseen una fuerte oferta turística, el eje está puesto en preservar las actividades relacionadas con el turismo de cara a la nueva temporada de verano apostando fuertemente a la vacunación con terceras dosis para aumentar la inmunidad y con la aplicación del pase sanitario que tiene como objetivo incentivar a la población a vacunarse.

Números ponen en alerta a las autoridades

El impacto de la variante ómicron se observa en el aumento de los casos positivos debido a la alta tasa de contagiosidad de esta nueva cepa que comenzó a distribuirse en numerosas provincias. Hasta el momento no se observa una tasa alta de internaciones por casos graves de la enfermedad y los expertos insisten en que es importante no confiarse y acceder a la vacunación.

El Ministerio de Salud de Córdoba informó ayer un total de 5.583 casos y desde ayer rige en esa provincia la suspensión de los eventos masivos y la reducción a 300 personas el aforo máximo para los salones de eventos, debido al incremento por encima del 500% de los casos positivos de coronavirus en la última semana.

La provincia de Buenos Aires trabaja en el mismo sentido y es posible que en las próximas horas se suspendan los eventos masivos por un lapso de una semana o 10 días y se analiza exigir que en los restaurantes las mesas estén al aire libre permitiendo en el interior un aforo en torno al 30%.

Mendoza aún no registra casos confirmados de la variante ómicron pero debido a la situación epidemiológica que está atravesando el país, las autoridades sanitarias anunciaron que se acorta a 4 meses el intervalo para la aplicación de la tercera dosis que se realizará a demanda sin turno previo. "Hay muchos casos positivos de coronavirus pero la enorme mayoría de los contagiados no hace formas graves, no tenemos las unidades intensivas desbordadas y tenemos una gran demanda de testeos" dijo la encargada del departamento de Inmunizaciones, Iris Aguilar, y agregó: "Es importante darse la dosis de refuerzo para que sean todos casos leves y tengamos que poner más puestos de testeos pero no más camas de cuidados intensivos".

Tedros Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugirió días atrás que era conveniente cancelar las reuniones de navidad y fin de año debido a las olas de contagios que azotan a numerosos países alrededor del mundo. “No cabe duda de que el aumento de la mezcla social durante el periodo de vacaciones en muchos países provocará un aumento de los casos, la saturación de los sistemas sanitarios y más muertes”, y agregó que la variante ómicron “se está propagando significativamente más rápido que la variante delta”. Esto determina que sea “más probable que las personas que han sido vacunadas o se han recuperado de Covid-19 puedan infectarse o reinfectarse”.

Consejos para evitar los contagios

Vacacionar en medio de una pandemia parece no ser tarea fácil, sin embargo hay medidas de cuidado personal que deben ser tenidas en cuenta a la hora de movilizarse por los diferentes destinos turísticos que ofrece nuestro país. Los expertos aconsejan el uso del tapaboca, seguir manteniendo las distancias, reuniones al aire libre, lavado de manos, uso de alcohol en gel, evitar los lugares cerrados y las aglomeraciones de personas; y por sobre todo completar los esquemas de vacunación incluyendo las terceras dosis.

Vacunación

Según el Monitor Público de Vacunación en Argentina hasta el momento 32.460.056 personas completaron sus esquemas de vacunación recibiendo ambas dosis de la vacuna contra el coronavirus, un total de 2.380.853 personas se aplicaron dosis adicionales y 2.394.270 recibieron dosis de refuerzo.