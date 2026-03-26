UNRELEASED y ARCANA debutan en Entre Ríos con una edición especial de la fiesta en Victoria del Agua

Será un evento único al aire libre. Arodes, Fideles, Moeaike y Mont Rouge serán los protagonistas, acompañados de otros DJ de primer nivel. Cómo comprara las entradas.

Luego del éxito de Punta del Este y Mendoza, Unreleased y Arcana presentan una edición especial al aire libre el próximo sábado 25 de abril en Victoria del Agua, Entre Ríos.

Arcana El evento comenzará desde las 16:00, en formato open air, marcando la primera vez que Unreleased llega a la provincia. La marca continúa expandiendo su presencia en Argentina con esta nueva fecha en Entre Ríos, reuniendo a algunos de los nombres más reconocidos de la escena electrónica actual.

arcana 2 El cartel estará encabezado por Arodes, Fideles, Moeaike y Mont Rouge, acompañados por Orsay, Terranova y Geøvhän. Es una programación diseñada para un viaje completo de música electrónica al aire libre.

arcana flayer El evento cuenta además con el apoyo de Corona como partner oficial. La respuesta del público ha sido fuerte desde el lanzamiento, el tramo actual de tickets está cerca de agotarse y las mesas VIP se encuentra ya al 80% de su capacidad.

arcana interior Esta edición marca el debut de Unreleased en Entre Ríos y una nueva colaboración con Arcana, en una fecha que apunta a consolidarse como uno de los encuentros destacados de la temporada en la región.