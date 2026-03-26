IPV: cómo es el plan para construir tu casa y pagar cuotas desde $297.000

En un contexto en el que alquilar absorbe una parte cada vez más grande de los ingresos y acceder a un crédito hipotecario no siempre resulta posible, tener una casa propia sigue siendo una de las metas más difíciles para miles de familias.

En ese escenario, el Instituto Provincial de la Vivienda ( IPV ) mantiene en marcha una alternativa pensada para quienes ya tienen un lote —o proyectan conseguirlo— y necesitan financiamiento para empezar a construir. La propuesta apunta justamente a eso: transformar un terreno en una casa habitable, con cuotas mensuales que, según la opción elegida, arrancan por debajo de los $300.000.

El plan se llama Construyo Mi Casa y está orientado a personas o grupos familiares que cuenten con un sitio donde edificar. A diferencia de otras líneas destinadas a comprar una propiedad terminada, en este caso el eje está puesto en la construcción de la vivienda. El esquema del IPV permite acceder a un crédito para levantar la casa sobre un lote propio y devolverlo en un plazo de hasta 240 meses, es decir, 20 años.

Uno de los puntos centrales del programa es que el pago no empieza de inmediato . Según las condiciones informadas, las cuotas comienzan a abonarse un año después del inicio de la obra. Además, el monto se actualiza mediante el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), un mecanismo pensado para que el valor mensual acompañe la evolución de los ingresos. A eso se suma otra condición clave: la cuota no puede superar el 20% del ingreso familiar.

El valor del financiamiento no es el mismo para todos los casos. Cambia de acuerdo con la superficie que tendrá la casa y con los ingresos del grupo familiar que solicita el crédito. Por eso, el programa establece distintas escalas. En la opción más baja, para una vivienda de 55 metros cuadrados, la cuota parte de $297.771 , con un ingreso mínimo requerido de $1.488.859 .

casas ipv calle dorrego las heras (1).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

A medida que crece la superficie, también suben el ingreso exigido y el monto a pagar por mes. Para una casa de 69 m², la cuota es de $342.947 y se requiere un ingreso mínimo de $1.714.871. En una vivienda de 80 m², el valor mensual se ubica en $382.362, con piso de ingresos de $1.911.811. Si el proyecto apunta a 100 m², la cuota trepa a $453.642 y se exige demostrar $2.269.212. En las alternativas de mayor tamaño, los números siguen escalando: 120 m² implica una cuota de $559.822 y un ingreso mínimo de $2.799.110, mientras que para 140 m² el valor mensual es de $637.279, con ingresos desde $3.186.396.

Qué condiciones hay que cumplir para entrar al plan

El acceso no es automático y el IPV fija una serie de requisitos para quienes quieran anotarse. El principal es contar con un terreno propio o adquirirlo dentro del período de ahorro previsto, que es de 36 meses. Ese lote, además, debe tener servicios básicos indispensables, como agua potable y energía eléctrica.

También hay restricciones patrimoniales. El titular no puede tener otros inmuebles a su nombre, ya que el programa está pensado para quienes buscan su primera vivienda. En los casos en que el terreno esté ubicado dentro de un barrio privado, hay una condición extra: las expensas no pueden superar el 50% del valor de la cuota correspondiente al modelo de 80 metros cuadrados. Es un punto que busca evitar que el costo de mantenimiento del lugar termine desbalanceando la economía familiar.

Una alternativa para construir sin depender de un banco

La propuesta del IPV aparece así como una de las vías disponibles para quienes quieren dejar atrás el alquiler o salir de una situación habitacional inestable, pero no encuentran en el sistema bancario una opción viable. Tener el lote, demostrar capacidad de pago y cumplir con los requisitos son pasos decisivos para entrar a este esquema.

En tiempos en los que el acceso a la vivienda propia parece cada vez más lejano, programas como Construyo Mi Casa intentan abrir una puerta concreta. No resuelven por completo el problema habitacional, pero sí ofrecen una herramienta para quienes ya tienen un terreno y necesitan el impulso financiero para empezar a edificar su propio hogar.